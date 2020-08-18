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Arap zamkı sedef hastalığına iyi gelir mi? Arap zamkı ne işe yarar? Arap zamkı nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Çok sayıda insanın şikayetleri arasında bulunan sedef hastalığı ile ilgili yeni bir ürün gündeme geldi. Arap zamkı sedef hastalığına iyi gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, Arap zamkı nedir? Arap zamkı ne işe yarar? Arap zamkı nasıl kullanılır? İşte Arap zamkı ile ilgili detaylar...

Arap zamkı sedef hastalığına iyi gelir mi? Arap zamkı ne işe yarar? Arap zamkı nedir?

Sedef hastalığı çok sayıda insanın şikayet ettiği rahatsızlıklardan bir tanesi olarak geçiyor. Bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı tedavisi için ortaya atılan bir ürün, konuşulmaya başladı. DHA’nın haberine göre 12 yaşında sedef hastalığına yakalanmış ve o yıllardan beri sedef hastalığı şikayeti yaşayan 27 yaşındaki Murat Kılıç isimli vatandaş, arap zamkı kullanmanın sedef hastalığına iyi geldiğini belirtti. Sedef hastalığı tedavisi için çok sayıda ilaç ve merhem kullandığını, kendisine uygulanan Arap zamkı tedavisi ile kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Peki, Arap zamkı nedir? Arap zamkı ne işe yarar? İşte Arap zamkı sedef hastalığı tedavisi ile ilgili detaylar...

Arap zamkı nedir?

Herkesin araştırmaya başladığı Arap zamkı aslında doğal bir polisakkarit. Arap zamkı Afrika’da yetişen Acacia senegal ve acacia seyal adı verilen Akasya ağaçlarındaki kabukların kesilmesiyle elde ediliyor. Arap zamkı yetişen ağaca ise hashab ismi veriliyor. Akasya ağaçları oldukça az oranda protein içeriyor ve genel yapısının büyük bir çoğunluğu karbonhidratlardan oluşuyor. Arap zamkı suda çözünür mü sorunun da yanıtı araştırılıyor. Yüksek oranda suda çözünebilmesi kendisine üstün bir özellik kazandırıyor. Ürünün lifli yapısı da kısmen kalın bağırsakta parçalanabiliyor. İçeriğinde aynı zamanda arabik asidin, potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulunuyor.

Arap zamkı ne işe yarar?

Vatandaşlar tarafından Arap zamkı neye iyi gelir konusu araştırılmaya başladı. DHA’nın haberine göre Murat Kılıç isimli vatandaşın kullandığı Arap zamkı sedef hastalığına büyük oranda iyi geldi. Dolayısıyla Arap zamkı cilde faydaları inceleniyor. Arap zamkı tedavisi ile sedef hastalığının iyileştirilip iyileştirilmeyeceği konusunda uzmanlardan görüş bekleniyor.

Arap zamkı nasıl kullanılır?

Arap zamkı kullanımı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ürün suda çözdürülebiliyor ve kaynatılarak içilebiliyor. Aynı zamanda toz şeklinde getirilip macunlara da karıştırılabiliyor. Buna karşılık günde 1 tatlı kaşığından fazla miktarda kullanılması tavsiye edilmiyor. Ancak her üründe olduğu gibi Arap zamkı kullanımında da ürünü kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak ve doktor tavsiyesine uygun şekilde hareket etmek gerekiyor. Tüm ürünlerin yararları olabildiği gibi vücuda çeşitli zararları da bulunabiliyor. Bu nedenle Arap zamkı faydaları kadar Arap zamkı zararları da mutlaka doktora danışılmalıdır.

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