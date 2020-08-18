Arap zamkı sedef hastalığına iyi gelir mi? Arap zamkı ne işe yarar? Arap zamkı nedir?

Sedef hastalığı çok sayıda insanın şikayet ettiği rahatsızlıklardan bir tanesi olarak geçiyor. Bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı tedavisi için ortaya atılan bir ürün, konuşulmaya başladı. DHA’nın haberine göre 12 yaşında sedef hastalığına yakalanmış ve o yıllardan beri sedef hastalığı şikayeti yaşayan 27 yaşındaki Murat Kılıç isimli vatandaş, arap zamkı kullanmanın sedef hastalığına iyi geldiğini belirtti. Sedef hastalığı tedavisi için çok sayıda ilaç ve merhem kullandığını, kendisine uygulanan Arap zamkı tedavisi ile kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Peki, Arap zamkı nedir? Arap zamkı ne işe yarar? İşte Arap zamkı sedef hastalığı tedavisi ile ilgili detaylar...

Arap zamkı nedir?

Herkesin araştırmaya başladığı Arap zamkı aslında doğal bir polisakkarit. Arap zamkı Afrika’da yetişen Acacia senegal ve acacia seyal adı verilen Akasya ağaçlarındaki kabukların kesilmesiyle elde ediliyor. Arap zamkı yetişen ağaca ise hashab ismi veriliyor. Akasya ağaçları oldukça az oranda protein içeriyor ve genel yapısının büyük bir çoğunluğu karbonhidratlardan oluşuyor. Arap zamkı suda çözünür mü sorunun da yanıtı araştırılıyor. Yüksek oranda suda çözünebilmesi kendisine üstün bir özellik kazandırıyor. Ürünün lifli yapısı da kısmen kalın bağırsakta parçalanabiliyor. İçeriğinde aynı zamanda arabik asidin, potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulunuyor.