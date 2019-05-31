Arap Zirvesi’nde İran Anlaşmazlığı 

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenen Arap Ülkeleri Zirvesi’nde İran’la yaşanan gerilim bir numaralı gündem maddesiydi. Suudi Arabistan Kralı Selman zirvede Körfez’deki petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran’ın bölgede gerilimi tırmandırmasını önlemek için kararlı adım atılması gerektiğini söyledi. Amerikalı yetkililer de Amerika’nın bölgede askeri unsurlarını arttırmasının Tahran’ı caydırdığını belirtti.

Mekke’deki Arap zirvesinin sonuç bildirgesinde ve ayrı bir bildirgede, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Suudi Arabistan’daki petrol pompalama tesisleri ve BAE açıklarındaki tankerlerin hedef alınmasının ardından bölgedeki çıkarlarını savunma haklarına destek verildi.

Tahran saldırılarda parmağı olduğu iddialarını reddediyor. Komşusu İran ve Washington’la iyi ilişkileri olan Irak da Tahran’la herhangi bir işbirliğinin başka ülkelerin işlerine müdahale etmemeye dayalı olması gerektiğini belirten bildirgeye karşı çıkıyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman Perşembe günü peş peşe yapılan iki zirvede “İran’ın davranışına karşı caydırıcı ve sert bir duruşun olmaması bugün yaşadığımız gerilime yol açtı” dedi. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın lideri Şii İran’ın nükleer silah ve füze kapasitesi geliştirmesinin ve dünyadaki petrol tedariğine yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel güvenlik için risk oluşturduğunu söyledi.