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Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları yeniden başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarında yer alan ve kuraklık nedeniyle suları çekilen Arapapıştı Kanyonu'nda, su seviyesinin yükselmesiyle tekne turları yeniden başladı.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Kemer Barajı'nda düzenlenen tekne turlarıyla kanyonu gezme fırsatı buldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi kanyonu görmeye davet etti.
Tur operatörlerinin kanyona düzenledikleri tur sayısını artırdıklarını ifade eden Çerçioğlu, şunları kaydetti:
"Kanyonu daha bilinir hale getirmek için yaptığımız çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. Özellikle alternatif rota arayışındaki yabancı turistlere hitap eden Arapapıştı Kanyonu'na bu yıl da on binlerce ziyaretçi bekliyoruz. Artan turist sayısının bölgedeki ticari hayatı da canlandırdığına şahit oluyoruz. Yeni turizm rotalarıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
arapapıştı kanyonu Aydın

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