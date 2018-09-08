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Arapça Kitap Fuarı'na 8 günde 50 binden fazla kişi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:55 | Son Güncelleme

Çeşitli etkinlik ve konferanslarla devam eden 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarını, 8 günde 52 bin 757 kişi ziyaret etti - Girişteki resim sergisinin kitapseverleri karşıladığı, çocuklara yönelik resim atölyesi ve çeşitli etkinliklerin ilgiyle takip edildiği fuar, yarın sona erecek

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na 8 günde 50 binden fazla kitapsever geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden fuara hafta sonunda ilgi arttı.

Fuar yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün fuara gelen 8 bin 88 kişiyle birlikte fuarı 8 günde ziyaret eden kişi sayısı 52 bin 757 oldu.

İlk 7 günde 44 bin 669 kişinin ziyaret ettiği Arapça kitap fuarını, hafta sonuna denk gelen günlerde daha çok kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi.

- "Türk lirasını bırakmamak lazım"

Toplamda 200'den fazla yayınevinin yer aldığı fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve konferanslar da katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi. Fuar kapsamında ayrıca çocuklara yönelik resim atölyeleri de yapıldı.

Fuar kapsamında "Türk Lirası" konulu bir konferans veren Mısırlı ekonomist Dr. Ahmed Matar, Türk halkının 15 Temmuz ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu hatırlattı.

Türkiye üzerine yıllardır çalışmalar yapan tıp ve ekonomi doktoru Matar, dolardaki yükselişin ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirterek, "Türk lirasını bırakmamak lazım." dedi.

Matar, herkesin Türk lirasını desteklemeye çağırarak, "Önce kendimden başlayarak Türk lirasını desteklememiz lazım. Siz de böyle yapın." ifadesini kullandı.

Fuarı ziyarete gelen Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Tarık El Haşimi de konferansı dinleyenler arasında yer aldı.

- Resim sergisi fuara gelenleri karşılamaya devam ediyor

Arap Derneği ve Suriye Güzel Sanatlar Derneği'nin fuarın girişinde izlenime sunduğu resim sergisi kitapseverleri karşılamaya devam ediyor.

Suriyeli ressamlar ile Türkiye'deki sanatseverler arasında bağlantı kurmak ve ilişkileri arttırmak amacıyla açılan sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Arap Derneği Başkanı Metin Turan, satışı da yapılan tabloların fuarın ziyaretçileri tarafından ilgi görmeye devam ettiğini söyledi.

Yağlıboya tablolardan oluşan yaklaşık 70 eserin yer aldığı serginin, 34 Suriyeli sanatçının fırçasından çıktığını ifade eden Turan, "Türk ve Arap sanatseverleri bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Fuar organizasyonuna resim sergisine izin verdikleri için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Mısır'dan 62, Türkiye'den 39, Lübnan'dan 36 ve Ürdün'den 23 yayınevinin de içinde bulunduğu toplam 207 yayınevinin yer aldığı fuar 9 Eylül pazar günü sona erecek.

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