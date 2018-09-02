HABER

Arapça Kitap Fuarı'nda AA standı yoğun ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Arapça Kitap Fuarı'nda AA standı yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu.

AA standında yer alan çeşitli Arapça, İngilizce ve Türkçe yayınları inceleyen okurlar, "Anadolu Ajansı Hatırası" bölümünde ise savaş muhabirlerinin giydiği "press" yazılı yelek ve kask ile fotoğraf çektirebiliyor. Çekilen fotoğraflar daha sonra ziyaretçilere hediye ediliyor.

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 207 yayınevi fuarda yer alıyor.

"Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen fuar, Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, imza günü, çocuk ve genç buluşmaları gibi yaklaşık 70 farklı kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı (2) Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı (2) 
GÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa arap Arapça Fuar kitap stand yayın yazar

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.