Arapça Kitap Fuarı'nda AA standı yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu.

AA standında yer alan çeşitli Arapça, İngilizce ve Türkçe yayınları inceleyen okurlar, "Anadolu Ajansı Hatırası" bölümünde ise savaş muhabirlerinin giydiği "press" yazılı yelek ve kask ile fotoğraf çektirebiliyor. Çekilen fotoğraflar daha sonra ziyaretçilere hediye ediliyor.

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 207 yayınevi fuarda yer alıyor.

"Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen fuar, Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, imza günü, çocuk ve genç buluşmaları gibi yaklaşık 70 farklı kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

