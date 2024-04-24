Arapça soruya Türkçe çeviri istedi, tartışma konusu oldu! Fatih Portakal'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a: Hala da o koltukta oturabiliyor!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir gazeteciden gelen Arapça soru karşısında zorlanması gündem yarattı.

Iraklı muhabir, Erbaş'a yönelik, “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkındaki Arapça bir soru sordu.

ARAPÇA SORUYA ÇEVİRİ İSTEDİ

Ali Erbaş, Arapça soru karşısında bir an duraksadı ve yanındakilerden Türkçe'ye çevirmesini istedi.

Erbaş, daha sonrasında "Hepsi bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz” cevabını verdi.

PORTAKAL'DAN ERBAŞ'A TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Arapça soru karşısında Türkçe tercüme istemesine gazeteci Fatih Portakal tepki gösterdi.

Sözcü TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Gazeteci Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"Erbaş'ın özgeçmişinde çok iyi Arapça bildiği yazıyor ama Arapça soru gelince etrafına şöyle bir bakıyor 'Türkçe olarak şey yapar mısınız?' diyor. Ali Bey neden yalan beyanda bulunduz? Özgeçmişinizde çok iyi derecede Arapça biliyor yazıyor. Neyseniz o arkadaş. Ne kadar biliyorsanız o kadar. Yalan söylemenize gerek yok. O kadar çok yıpranmış bir kurumun başındaki bir isimden bahsediyoruz ki. Hala da o koltukta oturabiliyor. Açık şekilde yalan beyan ya. Ortaya çıkan manzara bu işte. Çok küçük düşürücü bir durum."







