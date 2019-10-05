"Arapçaya olan ilgi Arap ülkelerinde Türkçeye olan ilgiyle paralel"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban, bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na ilişkin, "Ülkemizde Arapçaya olan ilgi, Arap ülkelerinde Türkçeye olan ilgiyle paralellik gösteriyor. Bunu Arap ülkelerindeki Türkologlarla görüştüğümüzde öğreniyoruz." dedi. Basın Yayın Birliği'nin (BYB) bu yıl beşincisini düzenlediği "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na ilk kez katılan İÜ Arap Dili ve Edebiyatı Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (İADER) Başkanı ve İÜ Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Arapça öğrenmeye ilginin son 15 yılda Arap ülkeleriyle girişilen siyasi, iktisadi ve ticari ilişkilerle arttığını söyledi. Her geçen yıl üniversitelerde bölüm ve kontenjan sayılarının arttığına işaret eden Şaban, "Sadece yüksek öğretim kurumlarında değil, imam hatip liselerinde ve hatta ilkokullarda bile Arapça seçmeli ders olmaya başladı. Ülkemizde Arapçaya olan ilgi, Arap ülkelerinde Türkçeye olan ilgiyle paralellik gösteriyor. Bunu Arap ülkelerindeki Türkologlarla görüştüğümüzde öğreniyoruz. Yani açıkçası ilişkiler bunu belirliyor." ifadelerini kullandı.

Şaban, özellikle dil öğretiminde üniversitelerin klasik sistemden kopmak zorunda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Öğrencilerimizin konuşma, kitap okuyup anlama ve yorumlama, tercümeler yapma faaliyetlerini yürütebilecekleri Arap Dili ve Edebiyatı Dil Kültür Kulübünü kurduk. Bu kulüp öğrencilerin Arapçalarını geliştirmek için üniversitemiz çatısı altında çok sayıda faaliyete imza atıyor. O kulüple de bu fuara katılarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 9 günde 9 etkinlik planladık. Bunlardan 2'si hem yetişkin hem çocuklar için konser diğer 7'si ise hem Araplara hem de Arapça öğrenmek isteyen Türklere yönelik konferans etkinlikleri." Arap Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin mezun olduklarında da üniversitedeki hocalarından kopmamaları sağlamak için yönetim kurulu tamamen akademisyenlerden oluşan İADER'i kurduklarını ifade eden Şaban, bu derneğin İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı'ndan mezun her kesimden insanı sahiplendiğini dile getirdi. - "Her kesimden, her ideolojiden kitaplara ulaşılabiliyor"