"Arapçaya olan ilgi Arap ülkelerinde Türkçeye olan ilgiyle paralel"

Her geçen yıl üniversitelerde bölüm ve kontenjan sayılarının arttığına işaret eden Şaban, "Sadece yüksek öğretim kurumlarında değil, imam hatip liselerinde ve hatta ilkokullarda bile Arapça seçmeli ders olmaya başladı. Ülkemizde Arapçaya olan ilgi, Arap ülkelerinde Türkçeye olan ilgiyle paralellik gösteriyor. Bunu Arap ülkelerindeki Türkologlarla görüştüğümüzde öğreniyoruz. Yani açıkçası ilişkiler bunu belirliyor." ifadelerini kullandı.

- "Her kesimden, her ideolojiden kitaplara ulaşılabiliyor"

Arap Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin mezun olduklarında da üniversitedeki hocalarından kopmamaları sağlamak için yönetim kurulu tamamen akademisyenlerden oluşan İADER'i kurduklarını ifade eden Şaban, bu derneğin İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı'ndan mezun her kesimden insanı sahiplendiğini dile getirdi.

Doç. Dr. İbrahim Şaban, fuar standında Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü hocalarının kitaplarını sergilediklerini ve Arapça öğrenmek isteyen Türklere kaynak tavsiyesinde bulundukları belirterek, "Arapça Kitap fuarı ilk defa bu kadar kozmopolit ve her görüşü barındıran bir fuar olarak yapılıyor. Zaten sloganına bakarsanız 'Kitap Bizi Birleştirir' diyor. Aralarında siyasi sorunlar olan ülkelerin yayınevleri burada bir araya geliyor. Sadece dini yayınlar değil, her kesimden, her ideolojiden kitaplara ulaşılabiliyor." dedi.

Arapçaya yönelik algının da değiştine dikkati çeken Şaban, fuara gelen liseli ve üniversiteli öğrencilerin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü tanımak için sorular sorduğunu ve öğrenci kulübü sayesinde kendi akranlarından cevap alabildiklerini belirtti.

- "Arapça yayınları takip edebiliyoruz"

İÜ Arap Dili ve Edebiyatı Dil Kültür Kulübü üyesi Kevser Çayhan ise önceliklerinin Arapça pratik yapmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulüp sayesinde alt sınıflardaki arkadaşlarımız üst sınıflardaki konuşma yeteceği iyi olan arkadaşlarımızla pratik yaparak konuşma becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Fuarda da 40'a yakın kulüp üyemiz stant görevlisi olarak geldi. Burada ziyaretçilerle konuşup pratik yapıyoruz ve ayrıca Arapça yayınları takip edebiliyoruz. Bu anlamda fuar bizler için çok faydalı oluyor."