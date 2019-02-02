Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu CHP'ye üye oldu

Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu CHP'ye katıldı.
CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti'den istifa eden Cömertoğlu, geldiği parti binasında CHP'ye üye oldu.
Açıklamada görüşüne yer verilen Cömertoğlu, "İnsan odaklı bir yönetimin, insana hizmet eden bir bakışın, kavganın kimseye kazandırmayacağı anlayışıyla kucaklayan, sevgiyle, şefkatle ve dostlukla yol alan bir yolculuğa hep birlikte yürümeye adayım. Yerim olarak da Cumhuriyet Halk Partisine müracaat etmiş bulunmaktayım." ifadeleri kullanıldı.
Cömertoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmemişti.
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