HABER

Araplar Uludağ’a akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor.Türkiye’de kış turizminin en yoğun merkezlerinden biri olan Uludağ, yazın da sıcaktan bunalan ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor.
Türkiye’de kış turizminin en yoğun merkezlerinden biri olan Uludağ, yazın da sıcaktan bunalan ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tatil için Bursa’yı seçen yerli ve yabancı turistlerin en çok zaman harcadıkları mekanlardan biri de Uludağ’ın zirvesi oluyor. Teleferikle ormanı ve Bursa’yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar, zirvede ise serinliği ve güneşi bir arada yaşıyor. Körfez ülkelerinden gelen Arap turist kafileleri, bisiklet ve motosiklet gibi taşıtlarla bölgeyi karış karış gezmeyi ihmal etmiyor. Türk mutfağının tadına bakmaktan geri kalmayan turistler, Bursa’ya özgü hediyeliklerden de almayı ihmal etmiyor.
Yazın en fazla turist çeken şehirlerden biri olan Bursa, tabii ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Uludağ’a çıkamayan Araplar ise Uludağ’ın eteklerinde bulunan tarihi bölgelerde serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti

Araplar Uludağ’a akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.