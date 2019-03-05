Araplar'dan ''Kerkük için tek taraflı kararlar siyasi uzlaşıyı bozar'' uyarısı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, kent için alınacak tek taraflı kararların ve atılacak tüm adımların siyasi uzlaşıyı bozacağı uyarısında bulundu.

Kerkük'teki Arap Meclisi adına basın toplantısı düzenleyen Hatem et-Tai yaptığı açıklamada, Kerkük için alınacak tek taraflı tüm kararların kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Tai açıklamasında, ''Kürt siyasi partilerinin Kerkük ile ilgili tek taraflı karar alma hakları yoktur.'' dedi.

Arap ve Türkmenleri gözardı ederek kentle ilgili alınacak tek taraflı kararların kabul edilmeyeceğini dile getiren Tai, iki Kürt partisi (KDP ve KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hükümetin kurulması görüşmelerinde Kerkük sorununun siyasi pazarlık haline getirilmek istendiğini söyledi.

Türkmenleri ve Arapları elde ettikleri haklarını korumaya davet eden Tai, Kerkük'ün bir kez daha Kürt siyasi partilerinin ve bu partilere bağlı güvenlik güçlerinin kontrolüne geçmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Merkezi Bağdat hükümetinin Kerkük sorunlarıyla ilgili esnek davrandığını eleştiren Tai, üyelerinin çoğunun KDP ile KYB'den oluşan ve Kerkük'ün siyasi istikrarını olumsuz etkileyen Kerkük il meclisinin çalışmalarının dondurulmasını istedi.