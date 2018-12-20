Arapların yeni gözdesi oldu!

Trabzon'da Uzungöl gibi doğal güzelliklerin yanında yeni yerler de keşfediliyor. Akçaabat'taki Sera Gölü bu yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Sera Gölü muhteşem manzarası ile büyülüyor.

Trabzon, turizmde gün geçtikçe daha da tanınan, tercih edilen illerin başında geliyor. Trabzon'a her sene yüz binlerce yabancı turist gelirken hedef bu rakamları en kısa sürede milyonlara çıkarmak.

1 buçuk milyonu geçen yerli turist sayısının da 2 milyon seviyesine getirilmesi amaçlanıyor. Bunun için Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bir takım çalışmalar yürütüyor.

TRABZON NASIL TANITILIYOR? Müdürlük, Trabzon'a gelen turistlerin memnun ayrılması için 444 15 61 Nolu Alo Turizm Çağrı hattını kurdu. Valilik Trabzon’a gelen turistlerin cep telefonlarına 'Hoş geldiniz' kısa mesajı gönderiyor. Turizm Müdürlüğü'nün geliştirdiği 'Visit Trabzon Application' uygulaması ile turistlere Trabzon tanıtılıyor. Valilik dünyadaki birçok fuar ve festivale katılarak, yarışmalar düzenleyerek Trabzon’u tanıtıyor.

YENİ CENNET Trabzon'da Uzungöl, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Memişağa Konağı gibi gezilip görülecek yerlerin arasına son zamanlarda Akçaabat'taki Sera Gölü de eklendi.

Şehir merkezine 10, Akçaabat sahile ise sadece 3 kilometre mesafedeki muhteşem manzaraya sahip göl ve etrafı için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer almaya başladı.

SERA GÖLÜ NASIL OLUŞTU? Sera Gölü, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

'GÖL, DENİZ VE YEMYEŞİL DAĞ MANZARALI' Akçaabat Belediyesi ile birlikte bakanlığın yaptığı düzenlemeler Sera Gölü'nün cazibesini arttırırken, bölgedeki Sera Lake Resort otelinin sahibi Yahya Özad, "Sera Gölü deniz ve yemyeşil dağ manzaralı, Uzungöl, yaylalar ve Sümela Manastırı'ndan sonra göle olan rağbetten memnunuz. Misafirlerimizin Trabzon'dan memnun ayrılmaları için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Ramazan ayında turist artışı oluyor" dedi.