Arapsaçı ne zaman ve nerede çekildi? Arapsaçı oyuncuları kimler?

Arapsaçı filminin konusu ve çekim mekanları merak konusu oldu. 2018 yapımı söz konusu filmin senaryosu, filmin yönetmenliğini de üstlenen Ömer Faruk Yardımcı tarafından yazıldı. 90 dakikalık komedi filmi olan Arapsaçı ile seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatılması hedefleniyor. İşte merak edilenler...

ARAPSAÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Arapsaçı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

ARAPSAÇI KONUSU NEDİR?

Eski bir aktörün ünlü olduğu zamanlardan kalan deri ceket, tesadüfi olaylar sonucunda farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Filmde, hayatları kesişen bu insanlar işlenir. Eski aktör, ünlü olduğu zamanlardan kalan ceketin içine loto kuponu koyar, ancak kuponu zamanla unutur. Büyük ikramiye cekette unutulan bilete çıkınca işler sarpa sarar. Tesadüfi olayların sonucunda ceket elden ele dolaşır. Ceket sayesinde birçok insanın yolları kesişir.

ARAPSAÇI OYUNCU KADROSU