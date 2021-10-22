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Arapsaçı ne zaman ve nerede çekildi? Arapsaçı oyuncuları kimler?

22.10.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli film olan Arapsaçı'nın yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlendi. 30 Mart 2018'de vizyona giren Arapsaçı filminin oyuncu kadrosunda tanıdık simalar yer alıyor. Komedi türündeki filmde Hakan Meriçliler, başrolü Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu ile paylaşıyor. İşte Arapsaçı oyuncuları...

Arapsaçı ne zaman ve nerede çekildi? Arapsaçı oyuncuları kimler?

Arapsaçı filminin konusu ve çekim mekanları merak konusu oldu. 2018 yapımı söz konusu filmin senaryosu, filmin yönetmenliğini de üstlenen Ömer Faruk Yardımcı tarafından yazıldı. 90 dakikalık komedi filmi olan Arapsaçı ile seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatılması hedefleniyor. İşte merak edilenler...

ARAPSAÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Arapsaçı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

ARAPSAÇI KONUSU NEDİR?

Eski bir aktörün ünlü olduğu zamanlardan kalan deri ceket, tesadüfi olaylar sonucunda farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Filmde, hayatları kesişen bu insanlar işlenir. Eski aktör, ünlü olduğu zamanlardan kalan ceketin içine loto kuponu koyar, ancak kuponu zamanla unutur. Büyük ikramiye cekette unutulan bilete çıkınca işler sarpa sarar. Tesadüfi olayların sonucunda ceket elden ele dolaşır. Ceket sayesinde birçok insanın yolları kesişir.

ARAPSAÇI OYUNCU KADROSU

  • Hakan Meriçliler
  • Şinasi Yurtsever
  • Açelya Topaloğlu
  • Ayhan Taş
  • Burak Satıbol
  • Köksal Engür
  • Cihan Ercan

  • Zeynep Kankonde


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