Aras adlı teröristin yakalanmasına ilişiklin ilk detaylar ortaya çıktı

Giresun kırsalında süren operasyonlar neticesinde ‘Aras’ kod adlı terörist Aras Aslan, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

6 gün önce yine Espiye ilçesi kırsalında teslim olan ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı teröristin ifadeleri sonrası genişletilerek süren operasyonlar kapsamında örgütün Doğu Karadeniz kırsalındaki son mensubu olan Aras Aslan, Giresun’un Güce ilçesi Boncukçukur Köyü kırsalında askerin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Operasyona ilişkin ilk detay ortaya çıktı

Yaklaşık Bin 700 komando ile 5 ilde süren operasyonlar neticesinde ve “Kawa” Kod Adlı Behrüz Düdükkanlı’nın ifadesi doğrultusunda Aras Aslan’ın izini süren timler Güce ilçesinde bulunan Bancukçukur Köyü kırsalındaki Hidroelektrik Santraline (HES) gelen bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon başlattı. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan terörist Aras Aslan’ın ilk ifadesinde aç olduğu için yemek aradığını onun için HES şantiyesinin civarına kadar indiğini söylediği öğrenildi.

PKK’ya Karadeniz’de sığınak ve depo darbesi

Son 5 günde "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı’nın Giresun ve Trabzon kırsalında tek tek gösterdiği sığınak ve depolardan oluşan 12 yer güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde son yıllarda Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe üstüne darbe vuruldu. Örgütün sözde bölge sorumluları ‘Zeynel’ kodlu telsiz kullanan “Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile “Türk Tarık” Kod adlı Barış Öner’inde aralarında bulunduğu toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.