Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinden flaş haber

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal önceki yaz kısa bir ayrılık süreci yaşadıktan sonra tekrar ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. Herkes ünlü çiftin evlenmesini bekliyordu. Ancak herkesi şaşırtan bir gelişme oldu.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu çift bir kez daha yollarını ayırdı. Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden, zaman zaman rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan İynemli’nin çekimlerin ardından Önal’la yaşanan gerginliğin ardından karşılıklı ayrılık kararı alması dikkat çekti. Çiftin yakın çevresi beraberliğin bu kez kesin olarak bittiğini dile getiriyor.

