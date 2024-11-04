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  4. Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? Eylül Ersöz'den kafa karıştıran açıklama! Aralarındaki 11 yaş fark sorulunca...

Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? Eylül Ersöz'den kafa karıştıran açıklama! Aralarındaki 11 yaş fark sorulunca...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.11.2024 09:34
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Deha dizisinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ve dizide kardeşi rolünde olan Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Günler sonra magazin muhabirlerine yakalanan genç oyuncu Ersöz aşk iddialarına kaçamak yanıtlar verdi. Yalanmayan Ersöz'ün sözleri kafa karıştırdı.

Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? Eylül Ersöz'den kafa karıştıran açıklama! Aralarındaki 11 yaş fark sorulunca...

Uzun zaman sonra ekranlara Deha dizisiyle dönen başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, yeteneğiyle fırtınalar estirmeyi başarıyor. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanmanın kararını verme noktasında olan bir adam Devran karakterine hayat veren ünlü oyuncu şı sıralar ise özel hayatıyla gündeme geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Posta'dan Tolga Bozduman, 24 yaşındaki ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştı. Deha dizisinde kız kardeşi rolünde olan 23 yaşındaki Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA!

Aralarında 11 yaş fark olan ikilinin aşk iddiası gündeme bomba gibi düşerken Tv100 muhabirinin aşk iddiaları hakkındaki sorularına yakalandı. Arnavutköy'de bir mekan çıkışınca görüntülenen genç oyuncu, "Ülkede böyle şeyler dönüyorken, bir sürü konuşulacak şey var. Bunları konuşulmaya değer kılmıyorum." dedi. Aralarındaki 11 yaş fark sorulunca da "Teşekkür ederim konuşmak istemiyorum bu konu hakkında" yanıtını verdi ve aşk iddialarını yalanlamadı.

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Güzelliğiyle herkesi büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor... Güzelliğiyle herkesi büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor...

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur, sonrasında oyunculuk eğitimi almıştır. Zeliha karakteri ile ilk dizisi "Gülperi"de rol almıştır. 2021 yılında ise "Ada Masalı" dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir rolüyle yer almıştır. Özellikle Emin Alper'in "Kurak Günler" filmindeki Pekmez rolüyle büyük beğeni kazanmıştır.

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