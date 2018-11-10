Aras EDAŞ çalışanlarına keserli saldırı

Turgay İPEK/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik dağıtım şirketi Aras EDAŞ ekibi, elektrik hatları üzerinde elektronik haberleşme sistemi (PLC) montaj çalışması yaparken, bir grubun keserli saldırısına uğradı. Saldırıda, amca çocukları Harun, Davut ve Bayram Türkmen yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Patnos ilçe merkezindeki Taş Mahallesi Şakir Demir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, PLC montajı yapan Aras EDAŞ görevlilerine, önce sözlü saldırıda bulunan kalabalık bir grup daha sonra ellerindeki keser ve kesici aletlerle saldırdı. Aldıkları darbelerle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kuzenler Harun, Davut ve Bayram Türkmen, Potnas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, pansuman yapılarak gözetim altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruştarma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 3 tutuksuz yargınlanmak üzere serbest bırakıldı. SALDIRIYI KINADILAR Saldırıyı kınamak için iş yeri önünde toplanan şirket görevlileri, can güvenliklerinin olmadığını belirtti. Aras EDAŞ Patnos Şube Müdürü Kemal Çubuk, "Kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımı için hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verebilmek için her türlü fedakârlığı yaparken zaman zaman, maalesef özellikle kaçak kullanım yapanların şiddetine maruz kalmaktayız. Son zamanlarda kaçak elektirkle mücadelede önemli bir teknolojik yenilik olan PLC sayaç montajı yapan arkadaşlarımız ilçe merkezinde yaralayıcı ve kesici aletlerle saldırıya uğramıştır" diye konuştu. Elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getirmenin ve müşterilerle ve şirketin haklarını korumanın asli görevleri olduğunu belirten Çubuk şunları söyledi: "Bu görevimizi icra ederken zaman zaman şiddetli mukavametlerle karşılaştığımız gibi zaman zaman da darp ediliyoruz. Son zamanlarda kaçak elektrikle mücadelede önemli bir teknolojik yenilik olan PLC sayaç montajı yapan arkadaşlarımız saldırıya maruz kalmıştır. Üç personelimiz doktor muayenesi sonucu iş göremez raporu almıştır. Bizler Aras EDAŞ çalışanları olarak asli işimizi yaparken artık saldırıya uğramak istemiyoruz. Çalışma hakkı tıpkı yaşama hakkı gibi temel insan haklarındandır ve bu hak insana doğuştan verilmiştir. Bizleri temel haklarımızdan mahrum eden olayın son bulmasını umut ediyoruz. Halkımızın kaliteli ve sağlıklı enerji kullanması için 7/24 çalışan bizler bu saldırıyı kınıyor, çalışan ve üreten kişiler olarak işimizi baltalayan hareketleri kamuoyumuzun yüksek vicdanına ve takdirine havale ediyoruz."

