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Aras isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncu ile hayatımıza girdi! Kur'an'da geçiyor mu?

26.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Aras isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncu ile hayatımıza girdi! Kur'an'da geçiyor mu?

Son dönemin popüler erkek çocuğu isimleri arasında Aras ismi de bulunuyor. Özellikle çocuğuna modern, kolay ve hoş bir tınıya sahip bir isim koymak isteyen ebeveynler, bu ada yoğunlaşabiliyor. Bu nedenle Aras isminin anlamı nedir diye sıklıkla merak ediliyor. İşte Aras ne demek diye merak edenler için bu sorunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

Ebeveynlerin çocuklarına isim seçerken en çok üzerinde durduğu isimler genellikle o dönemin dizilerindeki karakterlerin ya da o dönemki ünlü isimlerin adları oluyor. Bu dönemde son yıllarda çok sayıda bebekte Defne, Ela, Mila, Eylül, Mira, Kuzey, Güney, Nefes, Asaf, Yamaç, Yaman, Ayaz, Sıla ve Emir isimlerine rastlanıyor. Bunların yanı sıra aileler, sevdikleri ünlü oyuncuların ya da şarkıcıların isimlerini de çocuklarına koymayı tercih edebiliyor. Bu ünlü isimlerden bir tanesi de sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli. Bu nedenle Aras isminin anlamı nedir diye araştırma yapıldığı görülüyor. İşte Aras ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ARAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İnsanların isim seçimlerinde yalnızca dizi karakterleri değil sevdikleri oyuncular da etkili olabiliyor. Örneğin; ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkan ve bu dizideki performansıyla büyük beğeni kazanan Aras Bulut İynemli'nin ismi bir anda çok yoğun bir şekilde çocuklara verilmeye başlamıştı. 2010 yılında başlayan dizinin ardından 2011 yılına gelindiğinde Aras ismi en çok tercih edilen 76. isim olmuştu. Yıllar içerisinde popülerliği artan bu isim, birkaç sene önce 23. sıraya yükselmişti.

Bu popüler ismin birden fazla anlamı bulunuyor. Bu anlamlardan bir tanesi kendisininmiş gibi sahip çıkılan ve bulunmuş mal anlamları. Öte yandan bu isimde Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ırmak da bulunuyor. Aynı zamanda kalın yün ve at kılı anlamında da kullanılabiliyor. Bu konuda hassas olan kişiler tarafından bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de araştırılıyor. Bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmediği biliniyor ancak yine bu ebeveynlerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ismi olmasının yanı sıra ünlü sunucu Zahide Yetiş de oğluna Aras ismini koydu. Engin Altan Düzyatan'ın oğlunun ismi ise Emir Aras.

ARAS İSMİNİN ANALİZİ

İsimlerin taşıdığı farklı anlamların yanı sıra içerisindeki harflerde de bazı anlamlar ve karakter özellikleri gizli. Bu yüzden isimler detaylı analiz edilerek bu ismi taşıyan kişilerin sahip olabileceği karakter özelliklerine dair çıkarım yapılabiliyor. Çünkü bir ismin içindeki her bir harfın kişilere farklı özellikler kattığına inanılıyor. Bu doğrultuda Aras isminin içerisindeki harflerin temsil ettiği karakter özellikle ise şu şekilde:

  • A: Olayları algılama yetisi gelişmiş, mantıklı düşünebilen
  • R: Karar alırken zorluk yaşayan, tereddütlü davranan
  • A: Olayları algılama yetisi gelişmiş, mantıklı düşünebilen
  • S: Hayal kurmaya meyilli, hayalperest

Hayata daima iyimser gözlerle bakan Araslar çevrelerinde ilham etkisi yaratıyorlar. Kelimelerle araları oldukça iyi olan bu kişilerin hem konuşma becerileri hem de yazma becerileri ileri seviyede oluyor. Genellikle şarkı söyleme ya da öğretmenlik gibi mesleklerle ilgilenebiliyorlar. Hayal kurmayı sevdikleri için yaratıcılıkları çok gelişmiş oluyor. Bu nedenle yaratıcılık gerektiren işlerde de çalışabiliyorlar. Mantıklı düşünebilme özellikleri sayesinde bir sorun ile karşılaştıkları zaman kolayca bunun üstesinden gelebiliyorlar. Hayatlarında tek sorun yaratabilecek durum ise zaman zaman ortaya çıkan kararsızlıkları oluyor.

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ARAS İSMİNİN MANASI

Aras ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Türkçe kökenli bir isim olan bu ad, genellikle erkek çocuklarında kullanılıyor. TDK'nın ismin anlamı için kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal ve Doğu Anadolu’da bir ırmak ifadeleri kullanılıyor. Öte yandan ismin, insanda saygı uyandıran görünüş ve görkem gibi anlamları da bulunduğu biliniyor. İsimlerin taşıdığı anlamlardan, analizinden ve kader sayılarından yola çıkılarak ismin falına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Bu isme sahip olan kişilerin hem kendi mutlulukları hem de çevrelerindeki insanların huzuru için iletişim kurma konusuna biraz daha odaklanması gerekiyor. Hayatı ciddiye almamaları başarısızlığa yol açabiliyor. Neşeli, sevecen ve etkileyici oldukları için girdikleri her ortamda insanları etkileme becerisine sahip oluyorlar. Bu durumu avantaja dönüştürmek ise onların elinde.

Aras isminin yanına ikinci isim olarak ise Nil, Çiçek, Lina, Bilge, Gül ve Su isimleri önerilebiliyor.

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