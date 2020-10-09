Aras Kargo iletişim bilgileri, şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

Günlük hayatta farklı bir adrese ulaşması gereken belge veya herhangi bir ürünün gönderimi kargo şirketleri aracılığıyla yapılıyor. İnternet alışverişlerinde de kargo yoluyla gönderime başvuruluyor. Kargo göndermek, beklenen kargo ile ilgili bilgi almak veya şikayette bulunmak gibi farklı konularla alakalı olarak kargo şirketleri ile iletişim kurma gerekliliği doğabiliyor. Bu nedenle Aras Kargo ile nasıl iletişim kurabileceğinizi ve işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilmeniz için hangi kanalları kullanabileceğinizi inceledik. İşte Aras Kargo iletişim alternatiflerine dair tüm detaylar...
İşleminizi hızlıca gerçekleştirebileceğiniz yolların başında müşteri temsilcisiyle görüşmek gelir. Talebinizi ilettiğiniz takdirde müşteri temsilcisi gerekli işlemleri seri bir şekilde yerine getirir. Bunun için Aras Kargo tel no olarak 444 25 52'yi aramalısınız. Bu hat üzerinden ulaşım sağladığınızda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Aras Kargo iletişim numarası olan 444 25 52'yi aradığınızda kişisel verilerin korunmasına dair bilgi verilir ve konuşmalarınızın kayıt altına alınacağı belirtilir. Sonra yukarıdaki maddeler tek tek sayılarak her bir işlem için tuşlamanız gereken sayı söylenir.
Kargo takibi gibi konularda gönderi numarasını girmeniz istenir ve sonra size otomatik olarak bilgi aktarılabilir. Fakat bu şekilde yapılamayacak işlemler için direkt müşteri temsilcisine bağlanırsınız.
Bazı özel durumlarda Aras Kargo'nun genel müdürlüğüyle iletişime geçmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Aras Kargo genel müdürlük telefon ve faks numarası ile adres bilgisi şu şekildedir:
Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Aras Plaza No:2, 34820 Kavacık/Beykoz/İstanbul
Telefon: 0216 538 5500
Fax: 0216 538 5652
Aras Kargo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
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İşlemleriniz için Aras Kargo numara ve web sitesi dışında mobil uygulama seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store veya App Store'dan indirerek kullanabilirsiniz.
Aras Kargo ile ilgili şikayetlerinizi iletmek için 444 25 52 ile görüşebildiğiniz gibi diğer ulaşım kanalları üzerinden de şikayet kaydı oluşturabilirsiniz.
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