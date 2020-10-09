Aras Kargo iletişim bilgileri, şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

Günlük hayatta farklı bir adrese ulaşması gereken belge veya herhangi bir ürünün gönderimi kargo şirketleri aracılığıyla yapılıyor. İnternet alışverişlerinde de kargo yoluyla gönderime başvuruluyor. Kargo göndermek, beklenen kargo ile ilgili bilgi almak veya şikayette bulunmak gibi farklı konularla alakalı olarak kargo şirketleri ile iletişim kurma gerekliliği doğabiliyor. Bu nedenle Aras Kargo ile nasıl iletişim kurabileceğinizi ve işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilmeniz için hangi kanalları kullanabileceğinizi inceledik. İşte Aras Kargo iletişim alternatiflerine dair tüm detaylar...

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri

İşleminizi hızlıca gerçekleştirebileceğiniz yolların başında müşteri temsilcisiyle görüşmek gelir. Talebinizi ilettiğiniz takdirde müşteri temsilcisi gerekli işlemleri seri bir şekilde yerine getirir. Bunun için Aras Kargo tel no olarak 444 25 52'yi aramalısınız. Bu hat üzerinden ulaşım sağladığınızda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Kargo hakkında bilgi almak

Size en yakın şubeyi öğrenmek

Adresinizden kargo aldırmak

Yurt dışı gönderileriyle ilgili bilgi edinmek

Kargo dışında bir konu hakkında görüşmek

Aras Kargo iletişim numarası olan 444 25 52'yi aradığınızda kişisel verilerin korunmasına dair bilgi verilir ve konuşmalarınızın kayıt altına alınacağı belirtilir. Sonra yukarıdaki maddeler tek tek sayılarak her bir işlem için tuşlamanız gereken sayı söylenir.