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Aras Kargo iletişim bilgileri, şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Aras Kargo ile gönderim yapmak ya da gönderinize dair bilgi edinmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için bazen web sitesi kanalıyla işlem yapmanız yeterli olurken bazen de Aras Kargo çağrı merkezi ile iletişim kurmanız gerekebilir. Yapmak istediğiniz işlemlere dair tüm detayları ve Aras Kargo iletişim alternatiflerini bu yazıda derledik.

Aras Kargo iletişim bilgileri, şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

Günlük hayatta farklı bir adrese ulaşması gereken belge veya herhangi bir ürünün gönderimi kargo şirketleri aracılığıyla yapılıyor. İnternet alışverişlerinde de kargo yoluyla gönderime başvuruluyor. Kargo göndermek, beklenen kargo ile ilgili bilgi almak veya şikayette bulunmak gibi farklı konularla alakalı olarak kargo şirketleri ile iletişim kurma gerekliliği doğabiliyor. Bu nedenle Aras Kargo ile nasıl iletişim kurabileceğinizi ve işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilmeniz için hangi kanalları kullanabileceğinizi inceledik. İşte Aras Kargo iletişim alternatiflerine dair tüm detaylar...

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri

İşleminizi hızlıca gerçekleştirebileceğiniz yolların başında müşteri temsilcisiyle görüşmek gelir. Talebinizi ilettiğiniz takdirde müşteri temsilcisi gerekli işlemleri seri bir şekilde yerine getirir. Bunun için Aras Kargo tel no olarak 444 25 52'yi aramalısınız. Bu hat üzerinden ulaşım sağladığınızda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Kargo hakkında bilgi almak
  • Size en yakın şubeyi öğrenmek
  • Adresinizden kargo aldırmak
  • Yurt dışı gönderileriyle ilgili bilgi edinmek
  • Kargo dışında bir konu hakkında görüşmek

Aras Kargo iletişim numarası olan 444 25 52'yi aradığınızda kişisel verilerin korunmasına dair bilgi verilir ve konuşmalarınızın kayıt altına alınacağı belirtilir. Sonra yukarıdaki maddeler tek tek sayılarak her bir işlem için tuşlamanız gereken sayı söylenir.

Kargo takibi gibi konularda gönderi numarasını girmeniz istenir ve sonra size otomatik olarak bilgi aktarılabilir. Fakat bu şekilde yapılamayacak işlemler için direkt müşteri temsilcisine bağlanırsınız.

Aras Kargo Genel Müdürlük

Bazı özel durumlarda Aras Kargo'nun genel müdürlüğüyle iletişime geçmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Aras Kargo genel müdürlük telefon ve faks numarası ile adres bilgisi şu şekildedir:

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Aras Plaza No:2, 34820 Kavacık/Beykoz/İstanbul

Telefon: 0216 538 5500

Fax: 0216 538 5652

Aras Kargo Web Sitesi

  • Aşağıda paylaşmış olduğumuz linke tıklayarak işlemlerinizi Aras Kargo'nun web sitesi üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  • Aras Kargo ile ilgili işlemleri web sitesinde görüntüleyebilirsiniz. Aras Kargo'nun kurumsal bilgilerine erişebildiğiniz gibi size en yakın şubenin bilgilerine ulaşabilir, gönderinizin takibini yapabilir veya herhangi bir konu için talep oluşturabilirsiniz. İletişim için web sitesinde yer alan "Bize Ulaşın Formu"nu kullanabilir ve her türlü bilgi, şikayet, öneri işlemleriniz için kayıt oluşturabilirsiniz.

Aras Kargo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

Aras Kargo Canlı Destek

  • Aras Kargo web sitesine girdiğinizde sağ alt bölümde canlı destek bulunur. Ayrıca aşağıda verilen link üzerinden de canlı desteğe bağlanabilirsiniz.
  • Sizden istenen bilgileri girdikten sonra "Müşteri Temsilcisine Bağlan" diyerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aras Kargo canlı destek için TIKLAYINIZ!

Aras Kargo Mobil Uygulaması

İşlemleriniz için Aras Kargo numara ve web sitesi dışında mobil uygulama seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Uygulamayı Google Play Store veya App Store'dan indirerek kullanabilirsiniz.

Aras Kargo Şikayet Hattı

Aras Kargo ile ilgili şikayetlerinizi iletmek için 444 25 52 ile görüşebildiğiniz gibi diğer ulaşım kanalları üzerinden de şikayet kaydı oluşturabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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