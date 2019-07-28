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Aras Nehri'nde 1,5 metrelik yayın balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki nehirde amatör balıkçıların oltasına, 24 kilogram ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde amatör balıkçılar, Aras Nehri'nde 24 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik yayın balığı yakaladı.

Organize Sanayi Sitesi'nde mobilya atölyesinde usta olarak çalışan Serdar Guda, Fırat Ülbeğ, İbrahim Ulaş ve Mustafa Kaya, balık tutmak için Aras Nehri'ne gitti.

Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü yakınlarında avlanan amatör balıkçıların oltasına, 24 kilogram ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

İbrahim Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yorgunluğunu üzerlerinden atabilmek için birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla hafta sonları balık avlamaya çıktıklarını söyledi.

Böylesine büyük balığı ilk kez yakaladığını belirten Ulaş, "Oltalarımızı attık, birkaç saat bekledikten sonra oltada hareketlilik görünce hemen müdahale ettik. Balığı sudan çıkarınca gözlerimize inanamadık, boyumuz kadardı." ifadelerini kullandı.

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amatör balıkçılar aras nehri Kars yayın balığı

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