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Araştırıldı incelendi: WeChat Koronavirüs'ü sansürlüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Çin'in WhatsApp'ı olarak bilinen WeChat'in Koronavirüs hakkındaki mesajları sansürlediği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu iddiadan yola çıkan Ctizen Lab'tan araştırmacılar WeChat'te kısa bir inceleme yaptı ve çıkan sonuca kendileri dahi şaşırdı.

Araştırıldı incelendi: WeChat Koronavirüs'ü sansürlüyor!

WeChat Çin'de oldukça popüler olarak kullanılıyor. Bunun en büyük nedeni WhatsApp, Messenger gibi uygulamaların Çin hükümeti tarafından yasaklanmış olması. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çinliler, evlerine kapandıkları için tüm mesajlaşmalarını da WeChat üzerinden yapıyor. Koronavirüs hakkında eşleriyle dostlarıyla birkaç kelam etmek isteyen Çinli dostlar iddialara göre WeChat'in engeliyle karşılaşıyorlar.

WECHAT'DEN KORONAVİRÜS MESAJLARINA SANSÜR

İddialara göre WeChat, Koronavirüs ile ilgili mesajlara bir dizi sansür uyguluyor. Çinlilerin dediğine bakılırsa söz konusu sansürler Koronavirüs salgınına dair anahtar kelimelerin geçtiği mesajlarda uygulanıyor ve mesajın karşı tarafa iletilmesine izin vermiyor. Bu denli ciddi olan iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen Toronto Üniversitesi'ne bağlı araştırma grubu Citizen Lab, harekete geçti ve WeChat üzerinde bir dizi test yaptı. Sonuç ise herkesi şaşırttı.

KORONAVİRÜS MESAJLARI WECHAT'TEN ULAŞMADI

Citizen Lab, öncelikle WeChat'te grup sohbeti oluşturdu ve ikisi Kanada'da biri Çin'de bulunan toplam üç WeChat hesabına Koronavirüs konusunda halkı uyaran ilk doktorlardan olan ve Çin hükümetinin salgın politikalarını eleştiren Li Wenliang'in adını içeren bir dizi mesaj yolladı. Araştırma grubu mesajların iletilmesinden sonra karşı taraftaki kişilerin mesajları nasıl aldığını görmek için beklemeye koyuldu. Neyse ki çok beklemeden üç WeChat hesabından ekran görüntüleri geldi. WeChat, Li Wenliang'in adının geçtiği mesajları Kanada'daki hesaplara Çince olarak, Çin'deki hesaba ise tamamen sansürlü bir şekilde yolladı.

Koronavirüs

Citizen Lab'a göre WeChat sansürü sunucularından başlatıyor. Sunuculara ulaşan mesajın içeriğindeki anahtar kelimeler okunuyor ve karşı tarafa mesajın bir şekilde iletilmemesi sağlanıyor. WeChat'in neden böyle bir yola başvurduğu ise belli değil.

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