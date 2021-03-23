HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: 2021'de dünyanın yüzde 70'i aşılanabilir

Araştırma: 2021'de dünyanın yüzde 70'i aşılanabilir

23.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2021'de dünyanın yüzde 70’ine yetecek kadar aşı üretimi gerçekleşebilir.

Araştırma: 2021'de dünyanın yüzde 70'i aşılanabilir

Aşıların ülkelere adil bir şekilde dağıtılması halinde ise pandemi öngörülenden bir yıl önce sona erebilir. Ancak aşıların büyük miktarı şimdiden zengin ülkeler için ayrılmış durumda.

Duke Üniversitesi'nin Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi, dünyadaki aşı üreticilerin halka açık verilerine dayanarak bir araştırma gerçekleştirdi.

Raporda, aşı üreticilerinin bu yıl 12 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefledikleri belirtildi. Buna göre, üreticiler bu hedefi tutturursa 2021'de dünya nüfusunun yüzde 70'i aşılanabilir.

Ayrıca, bu dozların zengin ve fakir ülkeler arasında adil dağıtımı sağlanabilirse pandemi tahmin edilenden 1 yıl önce sona erebilir.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan biri, "Üreticiler bu hedeflerine ulaşabilirlerse ve bu dozlar eşit bir şekilde dağıtılırsa, 2021'de dünyanın ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabiliriz" dedi.

Ancak raporda ayrıca, bu yıl üretilen aşı miktarının, öngörülemeyen gecikmeler nedeniyle tahmin edilenden daha az olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Gecikme nedenleri arasında hâlihazırda hayati içeriklere yönelik ihracat yasakları uygulayan hükümetler, hammadde ve ambalaj malzemesi eksikliği olabileceği belirtildi.

Rapora göre, adil dağıtımın önündeki en büyük engel ise ABD, Kanada ve İngiltere gibi zengin ülkelerin şimdiden aşıların büyük bir bölümünü kendileri için ayırtmaları.

MUTASYON NEDENİYLE YENİ DOZLARA İHTİYAÇ DUYULABİLİR!

Raporda, yeni mutasyonların ortaya çıkma ihtimalinin de her zaman olduğu belirtilerek, bunun küresel aşı üretimini olumsuz yönde etkileyebileceği ve yeni dozlara ihtiyaç duyulabileceği de ifade edildi.

Rapor, 2021'de aşı tedariğinin büyük kısmının Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Novavax tarafından üretilen aşılarla karşılanacağını, daha sonra bunlara yeni firmalar eklenebileceğini öngörüyor.

Veri firması Airfinity'den alınan rakamlara da yer verilen rapora göre, bu yılın ilk dört ayında yaklaşık bir milyar Kovid-19 aşı dozunun üretildi, ancak bu rakamın 2021'in sonunda en az 9.4 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
ABD’de 'tartışmalı' aşıya dair korkutan iddiaABD’de 'tartışmalı' aşıya dair korkutan iddia
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

ABD’de 'tartışmalı' aşıya dair korkutan iddia

ABD’de 'tartışmalı' aşıya dair korkutan iddia

Soğuk algınlığına yol açan virüs koronavirüsü vücuttan atabiliyor!

Soğuk algınlığına yol açan virüs, koronayı vücuttan atabiliyor!

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle 'doğal afet' ilan edildi

Avustralya’da sel felaketi nedeniyle 'doğal afet' ilan edildi

Film gibi: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

Film gibi: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

New York’ta huzurevinde korkutan yangın

Huzurevinde can pazarı!

Brezilya’da kriz bitmiyor! Oksijen taşıyan tır devrildi

Brezilya’da kriz bitmiyor! Oksijen taşıyan tır devrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.