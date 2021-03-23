Araştırma: 2021'de dünyanın yüzde 70'i aşılanabilir

Ancak raporda ayrıca, bu yıl üretilen aşı miktarının, öngörülemeyen gecikmeler nedeniyle tahmin edilenden daha az olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Gecikme nedenleri arasında hâlihazırda hayati içeriklere yönelik ihracat yasakları uygulayan hükümetler, hammadde ve ambalaj malzemesi eksikliği olabileceği belirtildi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan biri, "Üreticiler bu hedeflerine ulaşabilirlerse ve bu dozlar eşit bir şekilde dağıtılırsa, 2021'de dünyanın ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabiliriz" dedi.

Ayrıca, bu dozların zengin ve fakir ülkeler arasında adil dağıtımı sağlanabilirse pandemi tahmin edilenden 1 yıl önce sona erebilir.

Raporda, aşı üreticilerinin bu yıl 12 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefledikleri belirtildi. Buna göre, üreticiler bu hedefi tutturursa 2021'de dünya nüfusunun yüzde 70'i aşılanabilir.

Aşıların ülkelere adil bir şekilde dağıtılması halinde ise pandemi öngörülenden bir yıl önce sona erebilir. Ancak aşıların büyük miktarı şimdiden zengin ülkeler için ayrılmış durumda.

Rapora göre, adil dağıtımın önündeki en büyük engel ise ABD, Kanada ve İngiltere gibi zengin ülkelerin şimdiden aşıların büyük bir bölümünü kendileri için ayırtmaları.

MUTASYON NEDENİYLE YENİ DOZLARA İHTİYAÇ DUYULABİLİR!

Raporda, yeni mutasyonların ortaya çıkma ihtimalinin de her zaman olduğu belirtilerek, bunun küresel aşı üretimini olumsuz yönde etkileyebileceği ve yeni dozlara ihtiyaç duyulabileceği de ifade edildi.

Rapor, 2021'de aşı tedariğinin büyük kısmının Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Novavax tarafından üretilen aşılarla karşılanacağını, daha sonra bunlara yeni firmalar eklenebileceğini öngörüyor.

Veri firması Airfinity'den alınan rakamlara da yer verilen rapora göre, bu yılın ilk dört ayında yaklaşık bir milyar Kovid-19 aşı dozunun üretildi, ancak bu rakamın 2021'in sonunda en az 9.4 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

