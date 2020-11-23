Araştırma: 2050'de 4 milyar kişi aşırı kilolu, 1 buçuk milyar kişi obez olacak

Dünyada 'işlenmiş gıdalar'a dayalı diyet anlayışı hem insanlar hem de gezegen için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin daha önce benzeri yapılmamış bir çalışma gerçekleştirildi.

Almanya'nın Potsdam Enstitüsü İklim Araştırmaları uzmanlarına göre bunun yaratacağı çevre ve sağlık krizi "akıl almaz boyutlarda" olacak. 21.yüzyılın yarısına doğru küresel gıda talebinin yüzde 50 artacağı ve bu artışın da dünyanın üretim kapasitesini aşacağı kaydedilerek sürdürülebilir olmayan bir noktaya doğru hızla gidildiğine dikkat çekiliyor.

Yayınlanan yeni bir çalışmaya göre insanoğlu varolan küresel diyet trendleriyle devam ederse 2050'ye kadar 4 milyar insan aşırı kilolu, 1,5 milyar insan da obez olacak.

Dünyada 'işlenmiş gıdalar'a dayalı diyet anlayışı hem insanlar hem de gezegen için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin daha önce benzeri yapılmamış bir çalışma gerçekleştirildi.

Almanya'nın Potsdam Enstitüsü İklim Araştırmaları uzmanlarına göre bunun yaratacağı çevre ve sağlık krizi "akıl almaz boyutlarda" olacak. 21.yüzyılın yarısına doğru küresel gıda talebinin yüzde 50 artacağı ve bu artışın da dünyanın üretim kapasitesini aşacağı kaydedilerek sürdürülebilir olmayan bir noktaya doğru hızla gidildiğine dikkat çekiliyor.