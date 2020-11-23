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Araştırma: 2050'de 4 milyar kişi aşırı kilolu, 1 buçuk milyar kişi obez olacak

23.11.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Araştırma: 2050'de 4 milyar kişi aşırı kilolu, 1 buçuk milyar kişi obez olacak

Yayınlanan yeni bir çalışmaya göre insanoğlu varolan küresel diyet trendleriyle devam ederse 2050'ye kadar 4 milyar insan aşırı kilolu, 1,5 milyar insan da obez olacak.

Dünyada 'işlenmiş gıdalar'a dayalı diyet anlayışı hem insanlar hem de gezegen için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin daha önce benzeri yapılmamış bir çalışma gerçekleştirildi.

Almanya'nın Potsdam Enstitüsü İklim Araştırmaları uzmanlarına göre bunun yaratacağı çevre ve sağlık krizi "akıl almaz boyutlarda" olacak. 21.yüzyılın yarısına doğru küresel gıda talebinin yüzde 50 artacağı ve bu artışın da dünyanın üretim kapasitesini aşacağı kaydedilerek sürdürülebilir olmayan bir noktaya doğru hızla gidildiğine dikkat çekiliyor.

Yayınlanan yeni bir çalışmaya göre insanoğlu varolan küresel diyet trendleriyle devam ederse 2050'ye kadar 4 milyar insan aşırı kilolu, 1,5 milyar insan da obez olacak.

Dünyada 'işlenmiş gıdalar'a dayalı diyet anlayışı hem insanlar hem de gezegen için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Konuya ilişkin daha önce benzeri yapılmamış bir çalışma gerçekleştirildi.

Almanya'nın Potsdam Enstitüsü İklim Araştırmaları uzmanlarına göre bunun yaratacağı çevre ve sağlık krizi "akıl almaz boyutlarda" olacak. 21.yüzyılın yarısına doğru küresel gıda talebinin yüzde 50 artacağı ve bu artışın da dünyanın üretim kapasitesini aşacağı kaydedilerek sürdürülebilir olmayan bir noktaya doğru hızla gidildiğine dikkat çekiliyor.

Araştırmaya göre günümüzdeki gıda üretimi hali hazırda dünya içme sularının dörtte üçünü ve ekilebilir alanların üçte birini kullanıyor. Bununla birlikte sera gazı salınımının da üçte birinden sorumlu.

1965-2100 yılları arasında uzun vadeli gerçekleşebilecek küresel diyet değişimlerine öngörmeye çalışan uzmanlar açık kaynaklı bir modelleme yaparak nüfus artışı, nüfusun yaşlanması, kilo artışı ve fiziksel aktivitelerin azalması gibi etkenlerin gıda talebinde nasıl bir değişime neden olacağını anlamaya çalıştı.

OBEZLERİN ORANI YÜZDE 16'YA ÇIKACAK

Bu projeksiyona göre eğer trendler var olan haliyle devam ederse dünya nüfusunun önemli bir bölümünü aşırı kilo sorunları veya obezite bekliyor. 2050'ye kadar 4 milyardan fazla insan (nüfusun yüzde 45'i) aşırı kilolu kategorisinde olacak. Bunun yüzde 16'sı da obez kategorisinde olacak.

Bugün aşırı kiloluların nüfusa oranı yüzde 29 ve obezlerin oranı da yüzde 9.

Nature Scientific Reports'ta yayınlanan araştırmanın başındaki isim olan Benjamin Bodirsky şunları söylüyor:

"Tarım sistemimiz, yapılan gıda israfı ve artan hayvansal protein tüketiminin çevre üzerindeki etkileri yakında kontrolden çıkacak. Sera gazı emisyonu, oluşan nitrojen kirliliği ve ormansızlaşma ile gezegenimizin limitlerini zorluyoruz ve artık bu limitleri aşıyoruz."

Diyetle ilgili trendlerin bölgesel farklılıklar gösterdiğine değinen Bodirsky, bazı yerlerde her geçen gün daha fazla yüksek şeker, yüksek yağ oranlı ve hayvansal kaynaklı gıdalara kayılıyor. Bunlar giderek daha fazla işlenmiş gıda tüketilmesi ile alakalı gelişmeler.

Aynı çalışmaya göre gerçekleşen gıda israfı, satın alınan ancak tüketilmeyen yiyeceklerin çöpe gitmesi sonucu 2050'ye doğru yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kalacak olan insanların sayısı yarım milyara ulaşacak.

YETERLİ YİYECEK VAR SATIN ALMA GÜCÜ YOK

Araştırma üzerinde çalışmış olan bir başka isim Prajal Pradhan "Dünyada yeterli yiyecek var. Tek problem en fakir olanların bunu satın alacak gücünün olmaması. Zengin ülkelerdeki insanlar gıda ziyan etmenin etkilerini görmüyor ve hissetmiyorlar" diyor.

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