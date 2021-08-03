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Araştırma: AB nüfusunun yüzde 28'i tatil yapamıyor

03.08.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Sendikalar Birliği'nin (ETUC) araştırmasına göre AB nüfusunun yüzde 28'i yoksulluk nedeniyle yılda bir haftalık tatili dahi karşılayamıyor.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) yaptığı araştırmaya göre, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 28'i bir haftalık tatili karşılamayacak kadar yoksul.

Sonuçları Pazartesi günü açıklanan araştırma, geliri yoksulluk sınırında veya yoksulluk sınırının altında olan düşük ücretli çalışan, emekli ve işsizler arasında tatile çıkamayanların oranının yüzde 59,5 civarında olduğunu ortaya koydu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanan araştırmada ETUC, son yıllarda tatile erişim artmış olsa da AB'deki dar gelirli ailelerin tatil imkanından dışlandığı değerlendirmesinde bulundu.

ETUC'a göre en az 16 AB üyesi ülkedeki yasal asgari ücretler, çalışanların yoksulluk sınırında yaşamasına yol açıyor.

Ortalama gelirin yüzde 60'ından daha az kazanan kişiler yoksulluk riski altında değerlendirilirken, AB verileri, Birlik içindeki yaklaşık 22 milyon çalışanın bu kategoride olduğu gösteriyor.

ETUC'un araştırmasına göre, yoksulluk riski altında yaşayıp tatili karşılayacak maddi durumu olmayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 88,9 ile Yunanistan. Bunu yüzde 86,8 ile Romanya, yüzde 84,7 ile Hırvatistan, yüzde 79,2 ile Kıbrıs Cumhuriyeti takip ediyor.

Araştırmaya göre ayrıca 7 milyon İtalyan, 4,7 milyon İspanyol, 4,3 milyon Alman ve 3,6 milyon Fransız bir haftalık tatili karşılayabilecek maddi duruma sahip değil.

Tatil eşitsizliğinin son 10 yılda özellikle 16 ülkede büyüdüğü belirten ETUC, AB üyesi ülkelerde asgari ücretin yaşama standartlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyor. Konunun yaz sonunda Avrupa Parlamentosu'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

AFP/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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