Araştırma: Alman şirketlerinde her 11 yöneticiden biri kadın

Bu şirketlerin yönetim kurullarındaki erkek üye sayısı ise 633 olarak belirlendi.Almanya'da üç borsa endeksine kayıtlı 160 şirketi kapsayan araştırma, yönetim kurullarında sadece her 11 üyeden birinin kadın olduğunu ortaya koydu. EY adlı danışmanlık şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, bu şirketlerde erkek yöneticilerin sayısı 633 olarak belirlenirken, kadın yönetici sayısı 64 olarak kaydedildi. 160 şirketten 66'sında ise yönetim kurulları sadece erkek üyelerden oluşuyor.

EY, yönetim kurullarında kadın üye sayısının geçen yıla göre altı arttığını belirtti. EY personal danışmanı Markus Heinen, "Almanya'da borsaya kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında yavaş da olsa birşeyler oluyor" dedi. Beş yıl önce kadın yöneticilerin oranının yüzde 5 olduğunu belirten Heinen, bu araştırmaya göre kadın yöneticilerin oranının yüzde 9,2 olduğuna işaret etti. Heinen,

2019'daki görülen hızda ilerleme kaydedilirse ancak 2048 yılında yönetici kadrolarının üçte birinin kadınlardan oluşacağını öngörüsünü dile getirdi.