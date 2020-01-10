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  4. Araştırma: Alman şirketlerinde her 11 yöneticiden biri kadın

Araştırma: Alman şirketlerinde her 11 yöneticiden biri kadın

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da borsada işlem gören 160 şirketin yönetim kurullarındaki kadın üye sayısı 58'den 64'e yükseldi.

Araştırma: Alman şirketlerinde her 11 yöneticiden biri kadın

Bu şirketlerin yönetim kurullarındaki erkek üye sayısı ise 633 olarak belirlendi.Almanya'da üç borsa endeksine kayıtlı 160 şirketi kapsayan araştırma, yönetim kurullarında sadece her 11 üyeden birinin kadın olduğunu ortaya koydu. EY adlı danışmanlık şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, bu şirketlerde erkek yöneticilerin sayısı 633 olarak belirlenirken, kadın yönetici sayısı 64 olarak kaydedildi. 160 şirketten 66'sında ise yönetim kurulları sadece erkek üyelerden oluşuyor.

EY, yönetim kurullarında kadın üye sayısının geçen yıla göre altı arttığını belirtti. EY personal danışmanı Markus Heinen, "Almanya'da borsaya kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında yavaş da olsa birşeyler oluyor" dedi. Beş yıl önce kadın yöneticilerin oranının yüzde 5 olduğunu belirten Heinen, bu araştırmaya göre kadın yöneticilerin oranının yüzde 9,2 olduğuna işaret etti. Heinen,

2019'daki görülen hızda ilerleme kaydedilirse ancak 2048 yılında yönetici kadrolarının üçte birinin kadınlardan oluşacağını öngörüsünü dile getirdi.

Araştırmaya göre, CEO olarak görev yapan kadınların sayısı sadece beş. Yazılım alanında faaliyet gösteren SAP'ın, Alman birleşik borsa endeksi DAX'a kayıtlı 30 şirket arasında kadın yönetici görevlendiren ilk kuruluş olduğunu hatırlatan Heinen, "Diğer şirketlerin de bunu örnek alması ümit ediliyor" şeklinde konuştu. Jennifer Morgan Ekim 2019'dan beri SAP'ın CEO'su olarak görev yapıyor.

Araştırmaya göre, DAX'a üye şirketlerin yüzde 77'sinin yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunuyor. Ancak orta ölçekli işletmelerin endeksi MDax ile küçük ölçekli şirketlerin endeksi SDAx'a kayıtlı şirketlerin yönetiminde yer alan kadınların sayısının daha az olduğu tespit edildi. Buna göre, MDax'daki şirketlerin yüzde 28'inin, SDax'daki şirketlerin de sadece yüzde 20'sinin yönetim kurullarında en az bir kadın üye yer alıyor.

EY danışmanlık şirketinden Heinen, yöneticilik "yapabilecek yeterince kadın olduğunu," ancak esnek çalışma saatleri gibi imkanlarla kadınların tutarlı bir şekilde desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AFP,Reuters,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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