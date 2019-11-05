HABER

Araştırma: Almanlar hiç bu kadar mutlu olmamıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 18:50 | Son Güncelleme

2019 Mutluluk Atlası araştırmasının verilerine göre, Almanya'da yaşayan vatandaşlar Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989’dan bu yana hiç bu kadar mutlu olmamıştı.

Araştırma: Almanlar hiç bu kadar mutlu olmamıştı

Almanya'da yaşayan vatandaşların mutluluk seviyesi giderek artıyor. 2019 Mutluluk Atlası araştırmasına göre, Almanya'daki vatandaşlar şimdiye kadar hayatlarından hiç bu denli memnun olmamıştı.

Alman Posta İdaresi 2019 Mutluluk Atlası araştırmasının sonuçları salı günü Berlin'de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl dokuzuncusu yapılan yıllık araştırmaya göre Almanya'daki vatandaşların kişisel memnuniyet seviyesi 2019 yılında 10 üzerinden 7,14'e yükseldi.

Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi Kuşaklararası Araştırmalar Merkezi Müdürü Bernd Raffelhüschen, bu sonucun Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl olan 1989'dan bu yana kaydedilen en yüksek değer olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu değerdeki artışa gerekçe olarak ise Almanya'nın doğusunda memnuniyet seviyesindeki ortalama artış gösterildi. Buna göre Almanya'nın doğusunda yaşayan vatandaşların memnuniyet seviyesi 0,11'lik artışla 10 üzerinden 7,0'a yükseldi. Bu, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana kaydedilen en yüksek değer olma özelliği taşıyor. Buna göre Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki fark da 0,17 puana geriledi.

Schleswig-Holstein en mutlu eyalet

Almanya'nın eyaletleri tek tek karşılaştırıldığında ise Schleswig-Holstein eyaleti Almanya'nın en mutlu eyaleti olma sıfatını korudu. Schleswig-Holstein eyaleti 7,44 ile bir önceki yılla aynı puanı aldı. 2019 Mutluluk Atlası'na göre ikinci sırada 7,31 puanla Hessen, üçüncü sırada ise 7,27 puanla Hamburg bulunuyor. Almanya'nın en "mutsuz" eyaleti ise 6,76 puanla bu yıl da Brandenburg oldu.

2019 Mutluluk Atlası araştırmasının verileri, 1984'ten bu her yıl aynı şahıs ve ailelerin katıldığı Sosyo-Ekonomi Paneli adlı kamuoyu araştırmasının verilerine ve Allensbach Ensititüsü'nün 5 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete dayanıyor.

epd/ BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için... Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için...
‘Halkbank New York'taki Duruşmaya Katılmayacak’‘Halkbank New York'taki Duruşmaya Katılmayacak’
Ahrar El Şarkiye: 'Savaş suçu' işlemekle suçlanan Suriyeli silahlı muhalif grupAhrar El Şarkiye: 'Savaş suçu' işlemekle suçlanan Suriyeli silahlı muhalif grup
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM: "Irak'taki gösterilerde 254 kişi öldü"

Korkunç tabloyu duyurdular: 254 kişi öldü

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Çin'de dağ yolunda heyelan! TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Son anda kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolardan kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Irak’ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede tansiyon düşmüyor! Ölü sayısı artarak devam ediyor

Skandal görüntüler! İsrail kanalı: Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

Skandal görüntüler! 'Eğlence için ateş ettiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.