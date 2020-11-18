Araştırma: Almanların yüzde 16,5'i yabancı düşmanı

Leipzig Üniversitesi'nin bu yıl 10'uncusunu yaptığı, ülke genelinde otoriter ve aşırı sağcı dünya görüşünün kapsamını mercek altına alan araştırma Almanya'nın batısıyla doğusu arasındaki uçurumun daha da açıldığını ortaya koydu.

Ülkenin batısında "kökleşmiş aşırı sağcı dünya görüşüne sahip" olarak sınıflandırılanların oranı son iki yılda yüzde 5,2'den yüzde 3'e gerilerken doğu eyaletlerinde bu oran aynı zaman diliminde yüzde 8,5'ten yüzde 9,5'e yükseldi.

2 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında ülke çapında 14-93 yaş arası 2 bin 503 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre yabancı düşmanı görüşlere sahip kişilerin oranı ise ülke genelinde iki yıl önceki yüzde 23,4'ten yüzde 16,5'e geriledi. Burada da ülkenin doğusundaki yabancı düşmanı görüşlere sahip kişilerin sayısı batının iki katı çıktı. Yabancı düşmanlığı oranı batıda yüzde 14, doğuda yüzde 28 olarak kaydedildi.

"Hala çok yüksek seviyelerde"

Leipzig Üniversitesi araştırmacıları, ülke genelindeki gerilemeye rağmen aşırı sağ ve yabancı düşmanlığının hâlâ çok yüksek seviyelerde olduğuna dikkat çekti.