Araştırma: Almanya'da 100 bin iş tehlikede

Ancak bu durumdan kazançlı çıkacak bir ülke de var.Alman Leibniz Enstitsü Halle Ekonomi Araştırmaları (IHW) merkezinin yayımladığı araştırma sonucuna göre, Biritanya'nın AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması Almanya'da 100 binden fazla kişiyi işsizliğe sürükleyebilir.

Welt Am Sonntag gazetesinin haberine göre, bu durumdan en çok Almanya'daki otomobil ve teknoloji sektörü etkilenecek.

Araştırmayı kaleme alan ekipten Oliver Holtemöller, düzensiz bir Brexit sonrasında İngiltere'ye yapılan ihracatın yeniden gümrük vergisine tabi olacağına ve Alman mallarının İngiltere'ye maliyetinin artacağına dikkat çekti. Araştırmada yalnızca doğacak pozisyon kayıplarına yoğunlaşıldığı için, Brexit'ten kaynaklanabilecek; örneğin yatırım rakamlarında olası düşüş yaşanması gibi, parametrelerin değerlendirmeye alınmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması, ekonomi devleri arasındaki ticaret savaşını kızıştırabilecek ve bunun olumsuz etkisi sadece ABD ve Çin ile sınırlı kalmayacak, Avrupa da durumdan etkilenecek.