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Araştırma: Almanya'da 100 bin iş tehlikede

10.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın anlaşma olmadan AB'den ayrılması durumunda, Almanya'da 100 binden fazla kişi işini kaybedebilir.

Araştırma: Almanya'da 100 bin iş tehlikede

Ancak bu durumdan kazançlı çıkacak bir ülke de var.Alman Leibniz Enstitsü Halle Ekonomi Araştırmaları (IHW) merkezinin yayımladığı araştırma sonucuna göre, Biritanya'nın AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması Almanya'da 100 binden fazla kişiyi işsizliğe sürükleyebilir.

Welt Am Sonntag gazetesinin haberine göre, bu durumdan en çok Almanya'daki otomobil ve teknoloji sektörü etkilenecek.

Araştırmayı kaleme alan ekipten Oliver Holtemöller, düzensiz bir Brexit sonrasında İngiltere'ye yapılan ihracatın yeniden gümrük vergisine tabi olacağına ve Alman mallarının İngiltere'ye maliyetinin artacağına dikkat çekti. Araştırmada yalnızca doğacak pozisyon kayıplarına yoğunlaşıldığı için, Brexit'ten kaynaklanabilecek; örneğin yatırım rakamlarında olası düşüş yaşanması gibi, parametrelerin değerlendirmeye alınmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması, ekonomi devleri arasındaki ticaret savaşını kızıştırabilecek ve bunun olumsuz etkisi sadece ABD ve Çin ile sınırlı kalmayacak, Avrupa da durumdan etkilenecek.

Araştırma sonucuna göre, anlaşmasız bir Brexit'te Almanya'nın ardından Fransa'da da 50 bin pozisyon etkilenecek.

Dünya genelinde bu nedenle yaklaşık 612 bin pozisyonun kapanacağı ihtimali üzerinde durulan araştırma ayrıca Çin'de de 59 bin işyerinin kapanacağına işaret etti.

Araştırmaya göre, çalışan nüfusun genele oranı dikkate alındığındaysa, düzensiz bir Brexit'ten en çok etkilenecek iki Euro Bölgesi ülkesi bulunuyor: Malta ve İrlanda. Zira her iki ülke de en yüksek ihracatını yüzde 13,5 ve yüzde 7,3 ile İngiltere'ye yapıyor.

Brexit'in kazananı kim?

Ancak Brexit'te sadece kaybeden taraflar olmayacak. Hollanda Yabancı Yatırımlar Ajansı'nın açıklamasına göre, böyle bir durumdan Hollanda istihdam piyasası olumlu etkilenecek. Açıklamaya göre, Brexit sonucunda İngiltere'den Hollanda'ya aktarılacak yeni yatırımların 290 milyon euroluk büyüklüğe ulaştığı ayrıca bu yatırımlar sayesinde 2 bin yeni pozisyon yaratılabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada geçen yıldan bu yana İngiltere'den 42 şirketin Hollanda'ya taşındığı vurgulandı.

Şu andaki gelişmeler ışığında Britanya'nın AB'den 29 Mart'ta ayrılacak. Ancak ayrılığın hangi şartlar altında gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Başbakan Theresa May'in müzakere ettiği AB'den ayrılma sürecini belirleyen anlaşma, Avam Kamarası'ndaki oylamada reddedilmiş, bunun üzerine May AB ile yeniden müzakere için kolları sıvamıştı.

AFP, dpa, MK/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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