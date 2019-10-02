Araştırma: Almanya’da emlak sahipleri daha da zenginleşti

Ancak Almanya’da ortalama varlık seviyesindeki artışa rağmen yoksul ve varlıklı kesim arasındaki uçurum kapanmıyor.Almanya’da yapılan bir araştırma ülke nüfusunun ortalama olarak son yıllarda mal varlıklarını artırdığını ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün (DIW) araştırmasına göre ancak Almanya’daki bu zenginleşme uluslararası ortalamaya göre hâlâ oldukça adaletsiz bir dağılıma işaret ediyor.

Araştırmada özellikle emlak sahibi olanların mal varlığının arttığına işaret edilerek, kendi evlerinde oturanlar sahip olduğu servetinin yaklaşık 225 bin euro, kiracıların ise servetinin 24 bin euro düzeyinde kaldığı tespit edildi.

Araştırmacılardan Markus Grabka, “Mal varlığı eşitsizliği Almanya’da uluslararası ortalamayla karşılaştırıldığında oldukça yüksek, ancak bu oran son on yıldır aynı seviyede” diye konuştu.

Araştırmaya göre, ülke nüfusunun en varlıklı yüzde 10’luk kesimi toplam mal varlığının yüzde 56’sına sahipken, daha yoksul kesimin yalnızca yüzde 1,3’üne sahip olduğu belirtildi. Bu oranlarda özellikle taşınmaz sahibi olmanın rol oynadığı kaydedildi.