Araştırma: Almanya'da kadın yöneticisi sayısı hâlâ düşük

Almanya'da borsaya kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında kadın üyelerin sayısının artmasına rağmen, diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yönetici kadın sayısının hâlâ az olduğu tespit edildi. Berlin ve Stockholm'da faaliyet gösteren Allbright Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, Alman birleşik borsa endeksi DAX'a kayıtlı 30 şirketin sadece yüzde 14,7'sinin yönetim kadrolarında kadınlar yer alıyor. Geçen yıl ise bu oran yüzde 13,4 olarak kaydedilmişti.

Araştırmada, diğer gelişmiş ülkelerdeki büyük şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye sayısının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre, Amerikan Dow Jones endeksine kayıtlı 30 şirketin yönetim kurullarının yüzde 27,8'i kadınlardan oluşuyor. İsveç'in en büyük 30 şirketinin yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 22,7; İngiltere'de yüzde 22,3 ve Fransa'da ise yüzde 19,8 olarak belirlendi.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki durum

Araştırma, DAX şirketlerindeki kadın yönetici sayısının borsada kayıtlı küçük ve orta ölçekli şirketlere göre daha fazla olduğunu da ortaya koydu. Buna göre, DAX'a kayıtlı şirketlerin yüzde 80'inin yönetim kurulunda en az bir kadın üye görev yapıyor. Orta ölçekli işletmelerin endeksi MDax'a kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında bu oran yüzde 32'ye düşerken, küçük ölçekli işletmelerin endeksi SDax'a kayıtlı şirketlerde kadın yöneticilerin oranı yüzde 20 olarak belirlendi.