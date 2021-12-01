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Araştırma: Almanya'da orta tabaka eriyor

01.12.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre Almanya'da orta tabaka eriyor ve orta gelirliler için yoksulluk riski artıyor.

Araştırma: Almanya'da orta tabaka eriyor

Almanya'da orta tabaka daralıyor ve orta sınıfı oluşturanlar için yoksulluk riski artıyor. Bertelsmann Vakfı'nın sonuçlarını bugün Gütesloh'ta kamuoyuyla paylaştığı araştırma bu sonucu ortaya koydu. Vakfın 1995-2018 yılları arasını kapsayan araştırmasına göre Alman nüfusunda orta tabakanın payı 6 puan düşerek yüzde 64'e geriledi. Araştırma raporunun yazarları olumsuz gidişatı geriye döndürmek için iş piyasasındaki bariyerlerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Orta tabaka çatırdıyor mu?" başlığı ile sonuçları kamuoyuyla paylaşılan araştırma, 1995-2018 yıllarını kapsıyor ve korona krizinin etkilerini inceliyor. Araştırma orta tabakayı gelir temelinde tanımlıyor. Buna göre yalnız yaşayan ve 2018 itibarı ile 1500 ile 4 bin euro aylık net geliri olan ya da iki çocuğu olan ve 3 bin ila 8 bin euro geliri olan çiftler orta tabakaya dahil sayılıyor.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırması orta tabakanın alt kesiminde düşüş riskinin arttığını ortaya koydu. Buna karşılık dört yıl içinde orta tabakaya yükselme fırsatı 10 puan daha düşerek yüzde 30'a geriledi.

Vakıf, mali kriz ile korona krizi arasındaki dönemde ekonominin her yıl yüzde 2 büyümesine ve işsizliğin azalmasına karşın orta kesimin durumunda iyileşme görülmediğine dikkat çekti. 2014-2017 yılları arasında bu gruptaki insanların yüzde 22'sinin çalışabilir yaşta olmalarına karşın bir alt gelir grubuna düştüğü ve yoksul ya da yoksulluk tehlikesi altında olduğu belirtildi.

OECD ülkeleri ile karşılaştırma

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre 24 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi arasında sadece İsveç, Finlandiya ve Lüksemburg'da orta tabaka Almanya'dakinden daha fazla eridi. Özellikle genç yetişkinlerin bundan zarar gördüğü kaydedildi.

1955-1964 yılları arasında doğanlardan yüzde 70'i çalışma hayatına atıldıktan sonra orta gelir grubuna dahil olmayı başarırken 1983-1996 yılları arasında doğanlar arasında bu oranın yüzde 60 olduğu kaydedildi. Özellikle 25-35 yaşları arasında olan, bir lise bitirme diploması ya da meslek eğitimi olmayanlarda orta gelir grubuna yükselenlerin oranı 1995'ten bu yana yüzde 67'den yüzde 40'a geriledi.

Gidişatı tersine çevirmek için öneriler

Araştırma raporunun yazarları olumsuz gidişatı geriye çevirmek için Avusturya örneğindeki gibi bir meslek eğitimi güvencesi sağlanması ve meslek hayatına atılmış olanların ileri meslek eğitimine ya da meslek değişimine teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Düşük ücretli geçici işlerde çalışanların bu tür eğitimlerden faydalanamadığı ve bir kurum içinde de yükselemediğine dikkat çekildi. Bunun da orta tabakada kendine bir yer açma imkanını ortadan kaldırdığı belirtildi. Orta tabakada çalışanların sadece dörtte birinin yarı zamanlı çalıştığı belirtilirken daha düşük gelir grubunda bu oranın yüzde 43 olduğu ifade edildi.

Araştırma raporunun yazarları ayrıca "kadınların işlerinin kapsam ve niteliğinin" de iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bertelsmann Vakfı'ndan Valentina Consiglio orta tabakada olunabilmesi için hane içinde ikinci bir iyi gelire sahip kişi olması gerektiğini söyledi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bakım branşında da çalışma koşulları ve ücretlendirmenin daha iyi hale getirilmesi gerekiyor.

epd / EC, JD

Deutsche Welle Türkçe

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