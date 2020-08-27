HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araştırma: Almanya'da uykusuzluk yaşayan gençlerin sayısı arttı

Araştırma: Almanya'da uykusuzluk yaşayan gençlerin sayısı arttı

27.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Barmer sağlık sigorta şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'da özellikle gençler arasında uykusuzluk problemi yaşayanların sayısı artıyor.

Uyku sorunu yaşayanların sayısı ise bölgeden bölgeye değisiyor.Alman sağlık sigortası şirketlerinden Barmer'in yaptığı bir araştırma, Almanya'da ergenlik dönemindeki gençlerin 15 yıl öncesine nazaran daha kötü uyuduğunu, uyku problemi yaşayan gençlerin sayısının son yıllarda büyük oranda arttığını gösteriyor.

Barmer'in araştırmasına göre, 15-19 ve 20-24 yaşları arasında uyku problemleri yaşayan gençlerin sayısı 2005 ve 2018 yılları arasında yüzde 170 oranında artış gösterdi. Çalışmada ayrıca sadece 2018 yılında, 25 bin 100 genç ve yaklaşık 45 bin 600 genç yetişkinin devamlı olarak uyku problemi yaşadığı ve bu konuda doktora başvurduğu belirtildi. 2018 yılında Almanya çapında uyku problemi yaşadığı kayda geçenlerin sayısı ise yaklaşık bir milyon 800 bin.

Özellikle güney ve batı bölgelerinde, geceyi uyanık geçirenlerin sayısının fazla olduğu belirtildi. Bavyera, Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde her bin kişiden 25'i uyku problemleriyle boğuştuğunu açıkladı. Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya, Hessen ve Saksonya'da ise her bin kişiden 15 ile 18'i uyku sorunları yaşadığını ifade etti.

Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg ve Berlin'de problem daha orta seviyede seyrederken, Thüringen ve Hamburg eyaletlerinde ülke ortalamasına göre değerlendirildiğinde, daha az uyku sorunu yaşandığı belirtildi.

Barmer, büyük bölgesel farklılıkların sadece tıbbi nedenlerle açıklanamayacağını bu konuda başka araştırmaların da yürütülmesinin gerektiğinin altını çizdi.

EPD / AI, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
'Altın arıyorum sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor'Altın arıyorum sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Aşı ile ilgili flaş gelişme! Türkiye’de Eylül’de başlıyor
Aşı ile ilgili flaş gelişme! Türkiye’de Eylül’de başlıyor
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören hem duygulandı hem gururlandı! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
'Altın aradığımı sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşırmadan edemiyor
'Altın arıyorum sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor
117 bin yavru sazan Denizli'deki göllere bırakıldı
117 bin adet! Hepsini gölete bıraktılar
Ayıların yemek keyfi! Kendileri için bırakılan yiyecekleri fark edince...
Kendileri için bırakılan yiyecekleri fark edince...
Anahtarı kaybedip balkondan girmeye çalışınca...
Anahtarı kaybedince... Betona çakıldılar!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan tecavüz ifadesine tepki! Musa Dinç kimdir, hayatı?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.