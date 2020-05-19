Araştırma: Almanya'daki mülteci yurtlarında virüs bulaşma riski çok yüksek

Yapılan yeni bir araştırma bu sonucu ortaya koydu.Almanya’da sığınmacıların kaldığı barınma merkezleri ve mülteci yurtları koronavirüs salgınının alevlendiği yerler haline gelebilir. Sonuçları Alman medya kurumu SWR'de yayınlanan yeni bir araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırma yedi ayrı eyalette sığınmacıların kaldığı 23 ayrı kurumda tespit edilen yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 vakaları üzerinden yapıldı.

Araştırmanın ön sonuç raporunda sığınmacı barınma merkezlerinde koronavirüs bulaşma riskinin "büyük yolcu gemilerindeki kadar yüksek hatta daha fazla" olduğu kaydediliyor. Söz konusu barınma yerlerinde insanların iç içe yaşamasından dolayı sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı ve diğer tedbirlerin alınamadığı belirtiliyor. Aynı aileden olmayan insanların tuvalet ve duşları ortak kullandığı küçük odalarda birlikte yaşamak ve aynı mutfakta yemek pişirmek zorunda olduğu ifade ediliyor. Bazen birkaç yüz sığınmacının yaşadığı dar alanlarda hijyen kurallarını uygulamanın güç olduğu belirtiliyor.