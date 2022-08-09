Araştırma: Batı, Moskova'ya daha sıkı ihracat kontrolü getirseydi, Rus ordusunun etkisi zayıflatılabilirdi

Yayımlanan rapor, Moskova'nın sahip olduğu modern askeri sistemlerinin neredeyse tamamının Batı yapımı elektroniklere bağlı olduğunu söylüyor.

Moskova yönetimi, kendisine yönelik uygulanan yaptırımları ve ihracat kontrollerini atlamak üzere bazı yolları buldu.

RUSI, bu yasal boşlukların önlenebilmesi halinde Rus ordusunun kalıcı olarak çözülebileceğini söylüyor.

Araştırmacılar Ukrayna’da ele geçirilen, düşürülen veya terk edilen Rusya'ya ait en modern 27 askeri sistemi aylar boyunca inceledi.

Çalışma kapsamında, söz konusu teknolojilerde çoğu ABD'de olmak üzere Batılı ülkelerde üretilmiş en az 450 farklı bileşen keşfedildi.

Savaş alanında kullanılan Rus silah sistemlerinde Sony ve Texas Instruments gibi bilindik markalara ait ürünlere karşılaşıldı. Rusya'ya teknoloji gönderme konusunda firmalara yöneltilen herhangi bir suçlama yok.

60 sayfalık raporun yazarlarından biri olan ve RUSI’nin kıdemli araştırmacılarından Jack Watling, BBC’ye yaptığı açıklamada birçoğu ABD'de; bir kısmı da İsviçre, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa’da üretilmiş bu hassas teknolojilere yönelik Rus erişimini kalıcı olarak reddetme şansının olduğunu söyledi.

Dr. Watling, Rusların kullandığı uzun menzilli balistik ve seyir füzelerinin kesin ve isabetli olabilmesi için Batı yapımı mikroçiplere sahip olmaları gerektiğini söylüyor.

Peki, Rusya bu yüksek teknoloji bileşenlerine tam olarak nasıl sahip oldu?

Görünen o ki, birkaç yöntem var. Sovyet döneminden beri bir şekilde gizli kapaklı devam eden bir ağ mevcut.

Rus istihbarat elemanları tarafından yürütülen bu ağ, Hong Kong ve Malezya gibi ara sevkiyat merkezlerini kullanıyor.

Öte yandan, bu kritik teknolojiyi ihraç eden bazı şirketler, son kullanıcının gerçekte kim olduğundan habersiz.

Dr. Watling’e diğerleri de göre çok fazla soru sormamayı tercih ediyor.

Raporun yazarlarına göre, Rus ordusunun bu kritik teknolojilere ulaşmasını sağlayacak yeni yasadışı yolların kurulmasını önlemek için zaman daralıyor.

Rapor, “silikon can simidi” olarak bahsedilen teknolojiyi engellemek için Batı’nın çok geç olmadan ihracat lisansı kontrollerini sıkılaştırmak için fırsatı olduğunu söylüyor.

Ayrıca raporda, Rusya’nın bu ağın olası engeli öncesinde toplu olarak tedarik için çaba gösterdiği belirtiliyor.

RUSI raporu “Şimdi harekete geçme zamanı” diyor.

