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Araştırma: BioNTech aşısı mutasyonlu virüse karşı da etkili

08.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Araştırma: BioNTech aşısı mutasyonlu virüse karşı da etkili

ABD’de ilaç üreticileri tarafından yapılan bir araştırma, BioNTech-Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının, koronavirüsün mutasyona uğramış türlerine karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer ortaklığında geliştirilen ve bir süredir dünyanın pek çok ülkesinde yürütülen aşı kampanyalarında kullanılan koronavirüs aşısının, bu virüsün mutasyona uğramış türlerine karşı da etkili olduğu bildirildi.

Amerikan ilaç üreticileri tarafından, ilk olarak İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu virüs türleri üzerinde yürütülen araştırmanın sorumlularından Dr. Philip Dormitzer, BioNTech-Pfizer aşısının uygulandığı çalışma hakkında, "Şu ana dek 16 farklı mutasyon türünü testten geçirdik ve hiçbiri ciddi anlamda etkili olmadı. Bunlar iyi haberler" dedi.

Pfizer şirketinin viral aşılar konusundaki önde gelen isimlerinden olan Dormitzer, elde edilen bu sevindirici sonuca rağmen, araştırmadan olası bir 17'inci mutasyon türünün de etkili olmayacağı anlamının çıkarılmaması gerektiğini dile getirdi.

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Pfizer adına çalışan bilim insanlarının birlikte gerçekleştirdiği ve henüz tarafsız uzmanlar tarafından teyit edilmeyen araştırma, BioNTech-Pfizer aşısının, koronavirüsün hücrelere yapışmasını sağlayan dikensi çıkıntılarını (spike protein), mutasyona uğramış olsalar dahi etkili bir biçimde nötralize ettiğini ortaya koyuyor.

Reuters,AP/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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