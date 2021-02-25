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Araştırma: BioNTech aşısı yüzde 94 koruma sağlıyor

25.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Araştırma: BioNTech aşısı yüzde 94 koruma sağlıyor

İsrail'de 1,2 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırmada BioNTech/Pfizer aşılarının etkisi bir kez daha teyit edildi.

Buna göre, 70 yaş üzeri de dahil, aşılananların yüzde 94’ünün virüse karşı korunduğunu saptadı.İsrail'de Alman BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı üzerine bir milyon 200 bin kişinin verilerinin analiz edilmesiyle gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmanın sonuçları açıklandı.

ABD merkezli New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışma sonuçlarına göre mRNA bazlı BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüs semptomlarına karşı yüzde 94 koruma sağlıyor.

Almanya Mainz merkezli BioNTech'in geliştirdiği aşıya ilişkin daha önce yapılan deneylerde de aşının yüzde 95'e varan bir koruma sağladığı kanıtlanmıştı. Ancak bu çalışma, sadece klinik koşullar altında ve birkaç bin deneğin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

MUTANT VİRÜSÜN ETKİLİ OLDUĞU DÖNEMDE YAPILDI

İsrail'de gerçekleştirilen son araştırmada ise aşının etkinliği "gerçek kitlesel kullanım" koşullarında analiz edildi. 20 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, virüsün daha hızlı bulaşan İngiltere mutantının etkisini arttırdığı bir döneme rastlaması nedeniyle daha da önem kazandı.

Araştırma kapsamında yarısı aşılanmış, yarısı aşılanmamış bir milyon 200 bin insana ait veriler değerlendirildi. Aşılanan kişilerin verileri kendileriyle benzer ya da aynı durumda olan aşılanmamış kişilerin yaş, cinsiyet, coğrafi köken ve sağlık durumu gibi özellikleri baz alınarak karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucunda BioNTech/Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasından 14 ila 20 gün sonra koronavirüs semptomlarına karşı yüzde 57'lik bir etkinlik gösterdiği saptandı. Söz konusu etkinliğin ikinci aşılamadan yedi gün sonra ise yüzde 94'e yükseldiği tespit edildi.

Araştırma sonucunda ikinci aşıyı yaptıranların hiç aşı olmayanlara kıyasla koronavirüs ile enfekte olma risklerinin yüzde 92 daha düşük olduğu saptandı.

Araştırma ekibinden Ben Reis, AFP ajansına verdiği demeçte, aşının etkinliğinin, 70 yaşın üzerindekiler de dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında yaklaşık olarak aynı olduğunu söyledi.

İSRAİL NİSAN SONRASI İÇİN UMUTLU

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsrail'de halkın yaklaşık üçte biri ikinci doz da dahil olmak üzere BioNTech/Pfizer aşısı yaptırdı. Başbakan Benyamin Netanyahu Mart ayı sonuna kadar sağlık durumları elveren 16 yaş ve üstü tüm vatandaşların aşılanacağını açıkladı. Hükümet, Nisan ayının başından itibaren ekonomiyi yeniden canlandırmayı planlıyor.

İsrail'de henüz sonuçları resmi olarak yayınlanmamış diğer bir çalışmada ise aşının virüsün diğer insanlara bulaşmasını neredeyse yüzde 90 oranında engellediği sonucuna varıldı. Bir milyon 700 binden fazla aşı verilerine dayanan sözkonusu çalışma ile ilgili haberler İsrail basınında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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