Araştırma: BioNTech aşısı yüzde 94 koruma sağlıyor

Buna göre, 70 yaş üzeri de dahil, aşılananların yüzde 94’ünün virüse karşı korunduğunu saptadı.İsrail'de Alman BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı üzerine bir milyon 200 bin kişinin verilerinin analiz edilmesiyle gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmanın sonuçları açıklandı.

ABD merkezli New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışma sonuçlarına göre mRNA bazlı BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüs semptomlarına karşı yüzde 94 koruma sağlıyor.

Almanya Mainz merkezli BioNTech'in geliştirdiği aşıya ilişkin daha önce yapılan deneylerde de aşının yüzde 95'e varan bir koruma sağladığı kanıtlanmıştı. Ancak bu çalışma, sadece klinik koşullar altında ve birkaç bin deneğin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

MUTANT VİRÜSÜN ETKİLİ OLDUĞU DÖNEMDE YAPILDI

İsrail'de gerçekleştirilen son araştırmada ise aşının etkinliği "gerçek kitlesel kullanım" koşullarında analiz edildi. 20 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, virüsün daha hızlı bulaşan İngiltere mutantının etkisini arttırdığı bir döneme rastlaması nedeniyle daha da önem kazandı.