Araştırma: BioNTech ve AstraZeneca aşıları Hint varyantına karşı etkili

Almanya ise İngiltere’den seyahatlere ağır kısıtlamalar getirdi.İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırma, koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca aşılarının, virüsün Hint varyantına karşı koruma sağladığını ortaya koydu. İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı PHE (İngiltere Toplum Sağlığı) Ajansı tarafından yaptırılan ve sonuçları cumartesi günü açıklanan araştırmaya göre, BioNTech'in ikinci aşısının vurulmasından iki hafta sonra bu aşı, Hint varyantına özgü hastalıklara karşı yüzde 88 oranında koruma sağlıyor. AstraZeneca aşısı da aynı araştırmaya göre koruma sağlamakla birlikte, bu aşının koruma oranı yüzde 60'ta kalıyor. Söz konusu araştırmanın, 1054'ü Hint varyantı olmak üzere 12 bin 675 virüs numunesi üzerinde yapıldığı belirtiliyor. PHE verilerine göre İngiltere'de 1 Şubat - 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 2 bin 889 hastada koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edildi. Bunlardan 104'ü hastanede tedavi edilirken altı hasta yaşamını yitirdi. İki aşı arasındaki süre azaltıldı

Araştırmanın sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, elde edilen verileri "çığır açıcı" olarak nitelendirdi. İngiltere'de hükümet salgınla mücadelede, hızla ilerleyen aşı kampanyasına güvense de, son zamanlarda tehlikeli Hint varyantının yayılması eleştirileri de beraberinde getiriyor. Bu yayılmanın hızının kesilmesi için son olarak 50 yaşın üstündekilerle, risk altında olan kişiler için iki aşı arasındaki süre üç aydan sekiz haftaya düşürüldü. İngiltere'de şu ana dek her 10 yetişkin bireyden yedisi ilk aşısını olurken, her 10 yetişkinden dördüne iki aşı da yapılmış durumda. Avrupa'da pandemiden en ağır etkilenen ülke olan İngiltere'de 127 binden fazla insan koronavirüse bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. İlk olarak Hindistan'da görüldüğü için "Hint varyantı" adı verilen ve "B.1.617" koduyla da bilinen vírus, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre şu ana dek, tüm kıtalarda onlarca ülkeye sıçramış durumda. Koronavirüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı ve büyük olasılıkla antikorlara karşı daha dirençli olan Hint varyantı DSÖ tarafından "endişe verici" olarak nitelendiriliyor.