Araştırma: Bulaşma şekli koronavirüsün önünü almayı zorlaştırıyor

Sonuçlar salgını kontrol altına almanın neden bu kadar zor olduğunu ortaya koydu.İngiltere'de yayınlanan saygın tıp dergisi The Lancet'in son sayısında yayınlanan bir araştırma Covid -19'un semptomlar görülmeden ya da semptomlar görülür görülmez çok bulaşıcı olabildiğini gösterdi.

Bilim adamları bu durumun sağlık tedbirleri için büyük bir zorluk oluşturduğunu belirtiyor. Zira ortalama 4 gün olan kuluçka döneminin çok kısa olduğu belirtiliyor. Araştırmanın yazarları "Covid-19'u küresel olarak kontrol altına almayı başarmanın çok zor olabileceğine" dikkat çekiyor.

Webasto vakalarının detaylı incelemesi

Bavyera Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi'nden Merle Böhme, Robert Koch Enstitüsü'nden Udo Buchholz ve Berlin Charité Hastanesi'nden Victor Corman Münih kenti civarındaki Webasto otomotiv yedek parça şirketinde Almanya'da ilk tespit edilen koronavirüs vakalarını inceledi. Almanya'da sıfır numaralı hasta Webasto‘yu ziyaret eden bir Çinliydi.

Araştırmaya göre virüs bulaşan kişiden hastalığı kapan 16 vakadan en az biri semptomları göstermeden virüsü bulaştırdı. Bunun beş vakada daha söz konusu olduğu belirtildi. En az dört vakada ise virüs bulaşan kişinin semptomların başladığı gün hastalığı diğer insanlara bulaştırdığı tespit edildi. Bu zaman diliminde beş vakanın daha olduğu belirtildi.