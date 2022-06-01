HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araştırma: Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor

Araştırma: Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor

01.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu kullanımının beyin tümörüne neden olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor.

Araştırma: Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor

Yeni yapılan bilimsel bir araştırma ise cep telefonlarının beyin tümörü riskini artırmadığını ortaya koydu. İngiltere'de yaklaşık 25 yıldır toplanan verilere göre cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor. "Bir Milyon Kadın Araştırması" kapsamında toplanan verileri analiz eden Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, araştırma raporunu Journal of the National Cancer Institute adlı tıp dergisinde yayınladı. Joachim Schüz başkanlığındaki araştırma ekibi yayınladıkları makalede cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumu riskini artırdığına dair bir dayanak olmadığını kaydetti.

1996 yılında başlatılan çalışmada yüz binlerce kadına 2001 ve 2011 yıllarında cep telefonu kullanımlarıyla ilgili sorular yöneltildi. İlk soru formunu dolduran yaklaşık 800 bin kadından daha sonra yaklaşık 3 bin 300'ünde beyin tümörü ortaya çıktı. Bu kadınların ne zamandır ve hangi sıklıkta cep telefonu kullandığının tümör oluşumunda rol oynamadığı tespit edildi.

Cep telefonlarının diğer elektronik cihazlardan farklı olarak başa yakın olarak kullanılması yıllardır sağlık riski olarak değerlendiriliyor. Alman Nöroloji Cemiyeti de cep telefonlarının yaydığı radyasyonun hücre çekirdiğindeki genomlara zarar verecek ve kansere yol açacak boyutta olmadığını açıkladı. Telefondaki enerjinin vücut sıcaklığını artırmak bakımından yeterli olmadığı kaydedildi.

Journal of the National Cancer Institute adlı tıp dergisinde yayınlanan makalenin yazarları ayrıca radyasyonun yeni cep telefonlarında daha da düştüğünü kaydetti. Yeni cep telefonlarında aşırı kullanım sonucu maruz kalınan radyasyonun ilk iki nesil telefonların ortalama kullanımında maruz kalınan radyasyona denk olduğu belirtildi.

dpa / EC, SSB

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı Zeynep'in ağzına poşet bastırıp öldürmüştü!Kızı Zeynep'in ağzına poşet bastırıp öldürmüştü!
Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunmaBebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! İşte yeni ifadeler...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! İşte yeni ifadeler...

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

Aslankafa'yla ilgili 'kadro' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.