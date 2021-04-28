Araştırma: Çocuklar günde ortalama 75 dakika hareket etti

KIT Spor ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Alexander Woll, pandemi gibi dönemlerde de çocukların hareket etmesini sağlamak için uzun vadeli çözümler bulunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Woll, hareket etmenin formda kalmanın yanı sıra insanların kendini iyi hissetmesini sağladığını ve pandemi sırasında daha da önem taşıyan bağışıklığı güçlendirdiğini ifade etti.

Almanya'da geçen yıl ilkbahar aylarındaki kapanma döneminde ise çocukların bunun neredeyse iki katı hareket ettiği, günde ortalama 166 dakikasını hareketli bir şekilde geçirdiğine dikkat çekildi.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) tarafından yapılan uzun dönem araştırmanın sonuçları Salı günü açıklandı. Buna göre, araştırmaya katılan çocuklar Şubat ayındaki kapanma sırasında günde ortalama 75 dakika bisiklete bindiği, yürüdüğü, koştuğu veya internetteki fitness imkanlarından yararlandığı belirtildi.

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını nedeniyle kış aylarında uygulanan kapanma döneminde, geçen yıl ilkbahardaki kapanma dönemine göre çocukların daha az hareket ettiğini ortaya koydu.

Ekran başındaki süre arttı

Araştırma, çocukların hareketi azalırken, televizyon ve bilgisayar önünde geçirdikleri sürenin de arttığını gösterdi. Buna göre, kış aylarındaki kapanma sırasında çocuklar günde ortalama 222 dakikayı ekran başında geçirdi. İlkbahardaki kapanma dönemine kıyasla bunun 28 dakika daha fazla olduğu kaydedildi.

KIT Spor ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Woll, "Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı hareketsizlik nedeniyle formlarını kaybettiklerini belirtti" dedi. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 30'u, bu dönemde kilo aldıklarını aktardı.

İlk kapanma sırasında çocukların hareket düzeyinin, pandemi öncesine göre bile daha fazla olduğu tespit edilmişti. Koronavirüs salgını öncesinde çocukların günlük ortalama 142 dakika hareket ettiği veya spor yaptığı, ilkbahardaki kapanma döneminde ise bu sürenin yaklaşık 20 dakika daha fazla belirtilmişti.

Güzel hava etkisi

Araştırmayı yürütenler, ilk kapanma döneminde havaların güzel olması nedeniyle çocuk ve gençlerin daha fazla dışarıya çıktığını, bunun sonucunda da daha fazla hareket ettiğini kaydetti. İkinci kapanma döneminin kış aylarına denk gelmesi nedeniyle fazla dışarıya çıkılmadığını belirten uzmanlar, bunun yanı sıra çocukların daha fazla ders yaptığını aktardı. Uzmanlar ayrıca, çocukların hayal kırıklığı yaşayarak, hareket etme isteklerini kaybettiği tahmininde de bulundu.

Araştırmaya katılanlar

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nün Şubat 2021'de yaptığı araştırmaya yaşı 4 ile 17 arasında değişen bin 700 çocuk katıldı. Bunlardan bin 322'si geçen yıl birinci kapanma döneminde yürütülen araştırmaya da katılmıştı. İlkbahar 2020'de yapılan araştırmada da toplam bin 700 çocuk yer almıştı.

dpa/JD,HT

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