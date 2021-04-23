Araştırma: Covid-19 hamilelikte komplikasyon riskini yüzde 50 arttırıyor

Hamile kadınların koronavirüse yakalandıkları durumda; erken doğum, organ yetmezliği riski taşıyan yüksek tansiyon, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm gibi komplikasyonlar konusunda daha büyük risk altında olduğu açıklandı. Çalışmayı yürütenlerden Oxford Üniversitesi'nden fetal tıp profesörü Aris Papageorghiou, "Hamilelikleri esnasında Covid-19 geçiren kadınların, hamilelik komplikasyonlarını yaşaması yüzde 50 daha yüksek bir ihtimal" dedi. Papageorghiou, "Virüse yakalanmış annelerden doğan bebeklerde, yoğun bakıma alınma gibi ağır tıbbi komplikasyonlar gözlemlenme riski, genellikle erken doğum gerçekleştiği için, üç kat daha fazla. İyi haber, koronavirüsü semptomsuz geçiren kadınlarda risk, virüse yakalanmayan kadınlarla aynı" dedi.

Çalışma, koronavirüse yakalanan hamile kadınların ve yenidoğanların, daha önce bilinenden daha yüksek komplikasyon riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Çalışma, yenidoğanlarda koronavirüsün ağır tıbbi komplikasyonlarla bağlantısının üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi Nuffield Departmanı Kadın ve Üreme Sağlığı araştırmacıları tarafından yürütülen, Covid-19'un hamileliğe etkilerinin detaylı ve karşılaştırılmalı olarak incelendiği çalışmanın sonuçları yayınlandı.

Papageorghiou, ayrıca hamilelik esnasında ya da lohusalık döneminde ölüm riskinin, Covid-19'a yakalanmış kadınlarda 22 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nde üreme sağlığı profesörü Stephen Kennedy "Artık virüsün annelere ve bebeklere olan riskinin pandeminin başında sandığımızdan daha fazla olduğunun farkındayız. Alınan sağlık tedbirlerinin hamile kadınlara da uygulanması gerektiğini biliyoruz. Bu bilgiler ailelere yardım etmeli çünkü enfeksiyondan kaçınılması gerektiği artık açık. Bu, ayrıca tüm hamile kadınlara aşı sağlanmasını da destekliyor" dedi.

Çalışma, 2 bin 100'den fazla hamile kadın üzerinde 18 ayrı ülkede gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, Covid-19 geçiren her bir kadın, aynı anda ve aynı hastanede doğum yapan ve Covid-19 geçirmeyen iki kadın ile karşılaştırıldı.

Sezaryen ile risk artıyor

Sonuçları JAMA Pediatri tıp dergisinde yayınlanan çalışma ayrıca sezaryen ile gerçekleştirilen doğumlarda, yenidoğanlara virüs bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bunun yanı sıra, emzirmenin annelerden bebeklere virüsün geçme riskini artırmadığı belirtildi.

Reuters / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

