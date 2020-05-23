Araştırma: COVID-19 tedavisinde sıtma ilacı ölüm riskini artırıyor

Yapılan bir araştırma bu ilaçların ölüm riskini yüzde 45 artırdığı sonucuna vardı.Uluslararası düzeyde yapılan bir araştırma, COVID-19 hastalarını tedavi için kullanılan hidroksiklorokin ve klorokin içeren sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Mandeep Mehra, hidroksiklorokin ve klorokin COVID-19 hastalarına yarar sağlamadığını, eldeki bulgulara göre bu ilaçların ölüm riskini artırdığını açıkladı. Mehra, bu ilaçların kalp ritmi bozukluğu riskini de artırdığını sözlerine ekledi.

Boston'daki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Zürich Üniversite Hastanesi Kalp Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'ta yayımlandı. Araştırmada, dünya genelinde yüzlerce hastanede tedavi gören 96 bin hastaya ilişkin veriler değerlendirildi.

Araştırmada, hastalar dört grubu ayrıldı. Bir gruba hidroksiklorokin, diğer gruba ise klorokin verildi. Üçüncü grupta hastalar her iki ilacın yanı sıra antibiyotik ile tedavi edildi. Kontrol grubu olan dördüncü grupta ise hiçbir ilaç kullanılmadı.