Araştırma: Deniz kirliliği hangi ülkede nasıl algılanıyor?

Brezilya ve Mısır’da içme suyu kirliliği, Çin’de ise hava kirliliği en önemli çevre sorunu.Dünyanın beş kıtasından toplam yedi ülkede yapılan bir araştırma, Batı Avrupalıların okyanus ve denizlerin plastik atıklarla kirlenmesini en önemli çevre sorunu olarak gördüğünü ortaya koydu. Söz konusu araştırma, Köln’de bulunan kamuoyu araştırma şirketi YouGov ile okyanuslardaki yaşamı destekleme örgütü Orange Ocean tarafından yapıldı.

Araştırmaya katılan Almanların yüzde 49'u, İngilizlerin ise 55’i okyanus ve denizlerin kirlenmesini en önemli çevre sorunu olarak gördüğünü dile getirdi.

Avustralyalıların yüzde 40'ı denizlerin kirlenmesinden şikayetçi olurken, yüzde 43'ü küresel ısınmayı daha büyük bir tehdit olarak gördüklerini ifade etti.

Araştırmaya katılan ABD'liler ise okyanuslar ve dünya denizlerindeki plastik atıkları üçüncü büyük çevre sorunu olarak görüyor. ABD'lilerin yüzde 45'i küresel ısınmayı, yüzde 38'i içme sularının kirlenmesini, yüzde 34'ü ise okyanusları kirleten plastikleri tehdit unsuru olarak tanımladı.