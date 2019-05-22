HABER

Araştırma: Deniz seviyesi 80 yılda 2 metre yükselebilir

22.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Yapılan bir bilimsel araştırma denizlerdeki su seviyesinin BM tahminlerinden iki kat daha fazla yükselebileceğini ortaya koydu.

Araştırma: Deniz seviyesi 80 yılda 2 metre yükselebilir

2100'e kadar 2,38 metrelik bir yükselişin 180 milyon kişiyi göçe zorlaması bekleniyor.Bilim insanları deniz seviyesinde yüzyıl sonuna kadar gerçekleşecek yükselmenin BM'nin tahmininin iki katı olabileceğini öngörüyor. Bristol Üniversitesi'nce yapılan araştırma, denizlerde su seviyesinin 2100 yılına kadar 62 santimetre ile 2 metre 38 santimetre arasında yükselmesinin daha gerçekçi olduğunu ortaya koydu.

Artışın nedeni olarak Grönland ve Antarktika’daki buzulların çok hızlı erimesi ve küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salınımı gösteriliyor.

Araştırmaya göre deniz seviyelerinde 2 metrelik bir yükselme Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin yüz ölçümlerinin toplamı kadar bir alanın sular altında kalmasına neden olurken, 180 milyondan fazla insanı da göç etmeye zorlayacak.

Deniz seviyelerindeki yükselme, BM'ye bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2013’teki toplantısının da ana maddelerinden biri olmuştu. IPCC'nin 2013 yılında yayımlanan 5. değerlendirme raporu küresel ısınma karşısında emisyon seviyelerinin değişmeden kalması durumunda deniz suyu seviyelerinin, 2100'lerde 53 ila 98 santimetre arasında yükselebileceğini öngörüyordu.

Artışın tahmin edilenden iki kat daha yüksek olabileceğine işaret eden bilim insanları ise raporun oldukça iyimser olduğu görüşünde. Hesaplamalara ilişkin olasılık aralığının daha geniş tutulması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, sera gazı salınımı konusunda radikal bir adım atılmamış olması ve eriyen buzullar göz önünde bulundurularak IPCC'nin tahminlerinin yetersiz olabileceğine işaret ediyor.

Radikal kararlar alabilmek için en kötü senaryoya ilişkin resmin doğru bir şekilde yansıtılması gerektiğine dikkat çeken araştırmacı Willy Aspinall çalışmanın siyasilere yol gösterici olmasını umut ettiklerini belirtti.

Aspinall, IPCC'nin 5. değerlendirme raporuna atıfla "olasılık aralığını sadece 'muhtemel' olan ile sınırlamak yanıltıcı olabilir ve gerçek risklerin hesaplanması konusunda yanlış yönlendirebilir" dedi.

AFP/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
S-400 restleşmesinde kritik eşikS-400 restleşmesinde kritik eşik
Kıbrıslı Rumlar 2 yılda 8 sondaj planlıyorKıbrıslı Rumlar 2 yılda 8 sondaj planlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

Korkutan araştırma: İki dev ülke savaşa girecek!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama: Kimyasal saldırıları tespit ettik

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

Rusya'dan mini zirve! Görüşme sonrası ilk açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.