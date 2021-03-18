Araştırma: Deri sürüntüsü ile korona tespit edilebilir

Covid-19’un ortaya çıktığı günden bu yana virüsü tespit etmek için genel olarak PCR testleri kullanılıyor. Bununla birlikte bu tür içeriden yapılan testler doğru şekilde yapılmadığı takdirde yanlış sonuçlar verebiliyor.

Bilim insanları da yeni Covid-19 testleri için çalışmalarını sürdürerek, PCR testlerine hızlı ve kolay bir alternatif sunmak için vücudun dış yüzeyinden alınan deri sürüntü örneklerinin kullanılabileceği üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

İngiltere Frimley NHS Trust, Manchester Üniversitesi ve Leicester Üniversite tarafından birlikte yürütülen Surrey çalışması ile bilim insanları, deri örnekleriyle Covid-19’un tespit edilebileceğini açıkladı.

67 HASTANIN DERİ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Sebum adı verilen ve ciltteki mikroskobik bezler tarafından üretilen yağlı, mumsu bir madde aracılığıyla yapılan test ile bilim insanları hastanede yatan 67 hastadan sebum örnekleri topladı. Bu kişilerden 30’unun Covid-19 testi pozitif çıkarken 37’sinin ise testi negatif çıktı.

Özellikle yüz, boyun veya sırtta bol miktarda bulunan sebumlar incelenirken Covid-19 testi pozitif olan hastaların cilt yüzeyinde lipid seviyelerinin testi negatif çıkan kişilere göre daha düşük olduğu belirtildi.