Araştırma : Disk kaymalarının nedeni yalnızca bükülme ve burkulma değil

Sibel Deniz / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Güney Avusturalyalı mühendisler tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, bazı disk kayma sakatlanmaları, genel olarak neden gösterildiği gibi bükülme ve burkulmadan çok, sistemde oluşan bazı oynamalar nedeniyle oluşabiliyor.

Reporti’de yer alan bir haberde, söz konusu araştırmanın, "insanları daha büyük bir disk kayma riskine sokan hareketleri daha iyi anlayıp, güvenli bir şekilde kaldırma yapmak için daha net yönlendirici ilkeler geliştirme" amacıyla yapıldığı belirtildi.

Flinders Üniversitesi Tıbbi Cihaz Araştırma Enstitüsü'nden doktora adayı Dhara Amin, "Her zaman bükülme ve burkulmanın disk kaymasının meydana geliş biçimi olduğu tahmin edildi. Biz de bu kuramı laboratuvar ortamında ileri teknoloji kullanarak test etmek istedik" dedi.

İnsan vücudundaki "diskler", şoku emmeye yardım eden ve omurlar arasında oluk oluşturarak omurgayı sabit tutan nükleus denen jöle tarzı bir madde çevresinde elastik bir kılıftan oluşuyor. Kaymış bir disk, bastırılmış reçelli bir çörek gibidir; reçel dışarı akar. Baskı yapıp diski eğerseniz, nükleus kılıfından dışarı akacak ve sinirler omurilikten dışarıya çıkarak bacaklardan aşağı yayılan bir ağrıya ek olarak büyük olasılıkla da sırt ağrısına neden olur.

Dhara’nın takımı, araştırma için kadaverik insan omurgası kısımları üzerinde, bükülen ve burkulan hareketlerle bir yıla değer 20 kilogramlık "kutu kaldırma" simülasyonu yapan Hexapod isimli özel bir robot kullandı.

Dhara, "Flinders Üniversitesindeki Hexapod isimli robotun daha önceki standart mekanik test cihazlarıyla taklit edilmesi mümkün olmayan insan hareketlerini taklit edebilmesi açısında eşsiz olduğunu" söyledi.

Araştırmacılar disk kayması örneklerinin izini sürerek, yalnızca omurgaların yarısının kayan diskler yüzünden hasar gördüğünü keşfetti. Öte yandan omurgaların diğer yarısı kemik zedelenmesi yüzünden hasar gördüğü keşfedildi.

Dhara konuya ilişkin olarak, "Sonuçlar ilginçti. Biz tüm omurgaların disk kayması yüzünden hasar görmesini bekliyorduk; bu da bizi sadece bükülme ve burkulmadan daha kötü olabilecek disk kaymalarına neden olan diğer hareketlerin varlığına inanmaya itti. Hareket kombinasyonları üzerine yapılacak daha fazla araştırma bize, disk kaymasına neyin sebep olduğunu daha iyi anlamamıza yardım edecek" diyerek sonuçlar hakkındaki düşüncesini dile getirdi.

Bu projede Dhara ile birlikte çalışan Royale Adelaide Hastanesi Omurilik Cerrahi Kürsüsü Başkanı Profesör Brian Freeman da, "Lomber disk fıtığı, sıklıkla akut bel ağrısı ile birlikte görülür, bunu şiddetli bacak ağrısı izler. Bu semptomlar bir süre devam edebilir. Bu da insanların işe gidememesine neden olarak ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Eğer disk fıtığı oranını azaltacaksak, bu tarz çalışmalar bu konuda çok büyük önem taşıyor. Manuel taşımacılık yapan insanlar için güvenli olarak kaldırma yapma eğitimi verilmesi de ayrıca çok önemlidir" diye açıkladı.