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Araştırma: Diyabet hastaları koronavirüs daha ağır geçiriyor

29.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Araştırma: Diyabet hastaları koronavirüs daha ağır geçiriyor

İskoçya’da yapılan araştırmaya göre, diyabet hastalarının koronavirüsü daha ağır geçirdiği açıklandı. Koronavirüse yakalanan bin 82 diyabet hastası üzerinde yapılan araştırmada hastaların yüzde 90’ının hayatını kaybettiği ya da solunum cihazına bağlandığı belirtilirken virüsü diyabet hastası olmayanlara göre dört kat daha ağır geçirdikleri açıklandı.

İskoçya’da diyabet hastalarının koronavirüsten nasıl etkilendikleri üzerine bir araştırma yayınlandı. National Records of Scotland verileri ve İskoç Yoğun Bakım Derneği veritabanı incelenerek yapılan araştırmaya göre, diyabet hastalarının koronavirüsten diğer hastalara göre daha fazla etkilendiği açıklandı.

YÜZDE 90 DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

İskoçya’da ilk vakanın görüldüğü 1 Mart’tan 31 Temmuz’a kadar Covid-19 virüsünü kapan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, virüsü kapan bin 82 diyabet hastasının yaklaşık yüzde 90’ının hastalığı daha ağır geçirdiği açıklandı.

Daha önce yapılan araştırmalarda İngiltere’de Imperial College of London tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede koronavirüs vakalarının zirveye çıktığı Mart ve Nisan aylarında çocuklarda görülen tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı belirtilmişti.

AĞIR GEÇİRME OLASILIĞI DÖRT KAT FAZLA

İskoçya’da yaklaşık 320 bin diyabet hastasının bulunduğu açıklanırken bunlardan bin 82’sinin (yüzde 0,3) enfekte olduğunun altı çizilirken kalan 5 milyon 143 binlik nüfusun 4 bin 81’inin (yüzde 0,08) enfekte olduğu açıklandı. Şeker hastalarının koronavirüs geçirme olasılığının şeker hastası olmayanlara göre dört kat daha fazla olduğu açıklanan araştırmada, ölüm oranlarının da aynı seviyede olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tahminlerine göre ise 2020 yılında geçtiğimiz yıllara göre diyabet sebebiyle ölümlerin yüzde 15’in üzerinde artacağı açıklanmıştı.

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