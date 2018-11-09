Araştırma: Doğu eyaletlerindeki Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, yabancıların sayısının Batı’ya kıyasla da az olduğu Doğu eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar günlük hayatlarında ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

"Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'in kırsal kesimlerindeki Müslümanlar" başlıklı araştırmayı yürüten Timon Perabo, Müslümanların bu bölgelerde yaşayan bazı Almanlar tarafından reddedildiğine işaret etti.

Siyaset bilimci Perabo, araştırmayı yaptıran kuruluşlardan Friedrich Ebert Vakfı’nın internet sayfasında yayınlanan röportajında, bu bölgelerde Müslümanların "sözlü ve fiziksel saldırılarla karşılaştıklarını ve dini inanışları nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını" söyledi. Perabo, Müslümanların yaşadığı ayrımcılığa örnek olarak "bazı doktorların onları muayene etmekten kaçınmasını" gösterdi. Perabo, bunun yanı sıra bu bölgelerde "İslam'a dayalı aşırılık" konusunun da ön planda olduğunu belirtti.

Perabo bu koşullar altında yerel yönetimlerin görevlerinden birinin "Müslümanların din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması" olduğunu söyledi. Perabo, bunun yanı sıra yerel yönetimlerin "Müslüman olmayan nüfusta kısmen görülen Müslüman karşıtı nefret duygularına karşı koyması" gerektiğini de sözlerine ekledi.