Araştırma: Dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var

Bilim insanları, dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ının mikroplastik içerdiğini ortaya koydu.

Altı kıtadan 16 farklı ülkede üretilen 39 farklı marka deniz, kaya ve göl tuzunu inceleyen araştırmacılar, bu markalardan 36'sında mikroplastik parçacıklarına rastladı.

National Geoographic'in haberine göre mikroplastiğin deniz tuzunda olduğu yıllardır biliniyordu.

Ancak ne kadarının sofralarımıza girdiği muallaktaydı.

Endonezya en riskli ülke

Çevre kuruluşu Greenpeace'in Doğu Asya bölümü ile Güney Koreli araştırmacılar, sofra tuzunda bulunan mikroplastikleri ve bunların plastik kirliliğinin yaygın olduğu farklı coğrafyalarla ilişkisini inceledi.

Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Asya'da 21 ülkeden tuz örnekleri aldılar.

Araştırma sonuçları, mikroplastik miktarının sofra tuzu markaları arasında büyük çeşitlilik gösterdiğine işaret etti.

Endonezya ise, en çok mikroplastik içeren sofra tuzu satılan ülke oldu.

'Başka ülkelerdeki tuzlar daha güvenli olmayabilir'

2015'te yapılan başka bir araştırmaya göre Endonezya, dünyada plastik kirliliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke.