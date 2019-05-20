Araştırma: Erasmus yapanların iş bulma şansı daha yüksek

AB Komisyonu'nun Pazartesi günü Brüksel'de açıkladığı iki ayrı araştırmanın sonuçları Ersamus programının sağladığı avantajlara dikkat çekti. Sonuçlar, AB’nin üniversiteler arasında akademik değişim ve etkileşimi desteklemek için uyguladığı Erasmus programına katılan öğrencilerle akademisyenlerin, iş bulma konusunda daha fazla fırsata sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmaların sonuçları, yurt dışı deneyiminin, iş arayan mezunlar açısından yararlı bir faktör olduğunu ortaya koyuyor. Erasmus programına katılan ve araştırmalarda görüşlerine başvurulan her on kişiden sekizi, mezun olduktan sonra üç ay içinde iş bulduğunu ifade etti.

Her on kişiden yedisi de, yurt dışında geçirilen zamanın ardından mesleki anlamda gitmek istedikleri yönü daha iyi belirleyebildiklerini dile getirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 90’ı, Erasmus programından sonra farklı kültürlerden insanlarla bir arada çalışmanın daha kolay geldiğini vurguladı.

Tüm programları tek çatı altında toplayan Erasmus+

AB Komisyonu tarafından yaptırılan iki ayrı araştırma için 2014 ile 2016 yılları arasında yaklaşık 77 bin üniversite öğrencisi, mezun ve akademisyenin yanı sıra 500’e yakın kurum ve kuruluşla görüşmeler yapıldı.

2014 yılından bu yana yürürlükte olan Erasmus+, Avrupa Birliği’nin hayat boyu öğrenme, gençlik, spor ve üniversiteler arası iş birliği programlarını tek çatı altında topluyor. Son beş yılda bu programa katılanların sayısı iki milyonu aşmış durumda.

dpa / ET, GA

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