Araştırma görevlisine FETÖ gözaltısı

Samsun’da bir araştırma görevlisi FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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